DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

Dit weekend krijgen we speeldag 30 voor de kiezen in de Jupiler Pro League. Op DAZN zullen alle acht de wedstrijden tegelijk worden uitgezonden. Gratis voor de kijkers bovendien, zonder aankoopverplichting klinkt het ook nog.

De laatste speeldag zal dit seizoen nog iets chaotischer worden dan andere seizoenen. Dit jaar heeft rechtenhouder DAZN ervoor gekozen om alle wedstrijden op hetzelfde moment te laten spelen op zondagavond.

Hyperspanning op Belgische velden

Om 18.30 uur zal het dus heel druk worden. Maar de rechtenhouder had eerder deze week wel al aangegeven dat ze alle wedstrijden live zouden laten zien en dat die multilive bovendien gratis zou zijn voor de kijkers.

De aparte wedstrijden blijven wel enkele beschikbaar voor abonnees. Zo kan iedereen zondagavond zonder abonnement toch alles op de voet volgen. Ondertussen heeft DAZN meer duiding gegeven bij de hele situatie.

Geen aankoopverplichting vanuit DAZN

"We bieden iedereen de multizone of multilive gratis aan", aldus Patrick Stein, de sterke man bij DAZN, in La Dernière Heure. Stein benadrukt bovendien dat het echt gratis zal zijn en dat er geen aankoopverplichting komt achteraf.



"Het is een primeur voor het Belgisch voetbal", kondigt Stein nog aan. DAZN zal ook een pakket van drie maanden ter beschikking stellen om de play-offs en het buitenlands voetbal te kunnen volgen voor 49.99 euro.