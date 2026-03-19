DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend krijgen we speeldag 30 voor de kiezen in de Jupiler Pro League. Op DAZN zullen alle acht de wedstrijden tegelijk worden uitgezonden. Gratis voor de kijkers bovendien, zonder aankoopverplichting klinkt het ook nog.

De laatste speeldag zal dit seizoen nog iets chaotischer worden dan andere seizoenen. Dit jaar heeft rechtenhouder DAZN ervoor gekozen om alle wedstrijden op hetzelfde moment te laten spelen op zondagavond.

Hyperspanning op Belgische velden

Om 18.30 uur zal het dus heel druk worden. Maar de rechtenhouder had eerder deze week wel al aangegeven dat ze alle wedstrijden live zouden laten zien en dat die multilive bovendien gratis zou zijn voor de kijkers.

De aparte wedstrijden blijven wel enkele beschikbaar voor abonnees. Zo kan iedereen zondagavond zonder abonnement toch alles op de voet volgen. Ondertussen heeft DAZN meer duiding gegeven bij de hele situatie.

Geen aankoopverplichting vanuit DAZN

"We bieden iedereen de multizone of multilive gratis aan", aldus Patrick Stein, de sterke man bij DAZN, in La Dernière Heure. Stein benadrukt bovendien dat het echt gratis zal zijn en dat er geen aankoopverplichting komt achteraf.


"Het is een primeur voor het Belgisch voetbal", kondigt Stein nog aan. DAZN zal ook een pakket van drie maanden ter beschikking stellen om de play-offs en het buitenlands voetbal te kunnen volgen voor 49.99 euro.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

20:45
Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

20:36
Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" Interview

Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie"

20:40
Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

20:20
Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

20:10
Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

20:00
Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

19:40
Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

19:30
1
'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

19:20
Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

18:40
Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

18:20
Vandenbempt hint op verrassing in JPL: "Statement met oog op titelstrijd"

Vandenbempt hint op verrassing in JPL: "Statement met oog op titelstrijd"

18:00
1
Wat kan Lierse tegen RWDM? Deze sterkhouder blikt vooruit

Wat kan Lierse tegen RWDM? Deze sterkhouder blikt vooruit

17:50
Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

17:40
Niet enkel de Belgen in crisis

Niet enkel de Belgen in crisis

17:20
"Gelukkig is hij rustiger geworden langs de zijlijn"

"Gelukkig is hij rustiger geworden langs de zijlijn"

17:00
'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München'

'Club Brugge wil uithalen met middenvelder van Bayern München'

16:30
3
Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen

Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen

16:00
6
DONE DEAL: KAA Gent maakt er werk van en heeft jong talent voor meerdere jaren te strikken

DONE DEAL: KAA Gent maakt er werk van en heeft jong talent voor meerdere jaren te strikken

15:30
🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure

🎥 Noa Lang komt met update na horrorblessure

15:00
1
Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden" Interview

Het rommeltje in CPL lijkt onoplosbaar en krijgt staartje: "De belofteploegen gaan dat ook niet aanvaarden"

14:40
19
Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

Er staan héél veel miljoenen op het spel voor KRC Genk: De Condé spreekt al over de hete zomer

14:20
1
Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

Iran bereidt zich voor op het WK... en bezorgt de FIFA een groot probleem

14:00
Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

Het verdict is gevallen ... en het ziet er niet goed uit voor Thibaut Courtois

13:40
9
Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar"

13:20
Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

Besnik Hasi of Sven Vandenbroeck naar Cercle Brugge? Dit is de grootste kanshebber

13:00
1
Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

Dimitri De Condé laat er voor cruciale week KRC Genk geen enkele twijfel over bestaan

12:40
Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

Héél bijzonder: ineens heeft Belgische Eerstenationaler een international... die kans maakt op WK

12:20
1
Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

Voormalig JPL-sterkhouder doet ijzingwekkend relaas over oorlog: "Drones en explosies in de lucht"

12:00
Deze zomer cashen of eerste keuze maken? Anderlecht heeft financieel wel heel goeie affaire gedaan

Deze zomer cashen of eerste keuze maken? Anderlecht heeft financieel wel heel goeie affaire gedaan

11:40
1
LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

LIVE: Genk speelt vanavond voor... alles: seizoen Limburgers kan de extra glans gebruiken

11:15
Grootmachten staan nu al in de rij voor onverwachte Club Brugge-speler: verliezen ze hem ook?

Grootmachten staan nu al in de rij voor onverwachte Club Brugge-speler: verliezen ze hem ook?

11:20
3
STVV-Japanners kunnen al naar topcompetitie, Limburgers willen er eentje houden

STVV-Japanners kunnen al naar topcompetitie, Limburgers willen er eentje houden

11:00
1
Wout Faes ziet wie Anderlecht weer terug kan brengen naar de top: "Het echte mauve DNA terugbrengen"

Wout Faes ziet wie Anderlecht weer terug kan brengen naar de top: "Het echte mauve DNA terugbrengen"

10:30
Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid

10:00
Barcelona wil niet één, maar twee keer komen shoppen bij Club Brugge: succes heeft ook keerzijde

Barcelona wil niet één, maar twee keer komen shoppen bij Club Brugge: succes heeft ook keerzijde

09:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Panzer Panzer over DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved