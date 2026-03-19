Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

Noa Lang beleefde op Anfield een vervelende avond met Galatasaray. De Nederlander liep een zware blessure op en werd afgevoerd, maar de Turkse topclub wil het daar niet bij laten.

Lang belandde bij een bepaalde actie tussen de reclamepanelen. Hij raakte daarbij gewond aan de rechterduim en moest afgevoerd worden op een draagberrie.

De Nederlander werd geopereerd aan een diepe snijwonde aan de duim en kwam ondertussen al zelf met een update. Daaruit kunnen we afleiden dat het goed gaat met de winger. Galatasaray verloor met 4-0 op Anfield en denkt na over verdere stappen na het voorval.

Galatasaray wil een schadevergoeding

"Na de wedstrijd hebben we bij vertegenwoordigers van de UEFA ons beklag gedaan over de kwestie. Zij hebben een onderzoek ingesteld", vertelde secretaris-generaal Eray Yazgan van de club aan het Turkse HT Spor, geciteerd door Het Laatste Nieuws.

"De UEFA zal de zaak beoordelen. Maar wij zullen ondertussen onze advocaten raadplegen en een claim voor een schadevergoeding bij de UEFA indienen. We eisen dat zijn salaris wordt terugbetaald tijdens zijn blessure."

"Onze prioriteit is de gezondheid van onze spelers", voegde Yazgan nog toe. Lang staat ondertussen voor een revalidatie.