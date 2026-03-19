Met dank aan de play-offs? Joos lyrisch: "Kijk naar Club Brugge én nu naar KRC Genk"

De Champions' Play-offs staan stilaan voor de deur. Wat in 2009 begon als een nieuw project wordt eind mei normaliter definitief ten grave gedragen. Rest de vraag of de we de play-offs niet nog enorm gaan missen ...

“Er zijn er die zeggen dat de play-offs zijn beste tijd hebben gehad, maar als je die vreugde ziet bij KV Mechelen … Dan is dat écht niet waar”, opende Filip Joos in 90 Minutes zijn pleidooi over het belang van de play-offs.

De spanningsboog richting Champions’ Play-offs zorgt voor extra dimensie

“Er wordt dan gezegd dat de play-offs op die manier zijn dit jaar omdat er geen zes topclubs een goed seizoen draaien. Vroeger was dat ook niet het geval. Je had nooit zes ploegen die helemaal bovenaan stonden. Als je drie ploegen hebt die kampioen kunnen worden …”

De analist heeft nog een extra argument over waarom de play-offs zo goed waren voor het Belgisch voetbal. “Het geeft een extra spanningsboog om in de play-offs te raken al dan niet en je te kunnen meten met de top van je land.”

Club Brugge en KRC Genk doen het heel goed in Europa

“Je kan er denigrerend over doen bovendien, maar België doet het Europees niet zo slecht als land. Kijk naar Club Brugge in de Champions League, kijk naar KRC Genk nu ook in de Europa League. Dat is wel de Europa League hé.”



“We gaan daar nu heel licht over en de Europa League is minder geworden door het nieuwe systeem van de Champions League, dat klopt. Maar toch chapeau aan Genk voor wat ze laten zien. Het is een doodzonde dat was het kwijt gaan zijn. Mechelen en STVV erin? Dat is net een verrijking en versterking.”