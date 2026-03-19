Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

Vincent Kompany doet het voorlopig uitmuntend bij Bayern München. Onze landgenoot laat de Duitse topclub aantrekkelijk voetballen en koppelt daar ook uitstekende resultaten aan. Een ex-ploegmaat steekt de loftrompet af.

Kompany lijkt – mits een ongeziene inzinking – op weg naar de titel in de Bundesliga en heeft ook nog altijd uitzicht op eindwinst in de Champions League.

Vooral op dat laatste zal hij afgerekend worden bij Der Rekordmeister. Dan zal Bayern in de kwartfinales wel voorbij Real Madrid moeten. Het is dé affiche van de laatste acht.

Silva is fan van het Bayern van Kompany

De Spaanse krant AS voelde David Silva aan de tand over Kompany. De Spanjaard voetbalde jarenlang samen met onze landgenoot bij Manchester City en kent hem dus uitstekend.

"Zelfs toen hij nog speelde, was het al duidelijk dat hij coach wilde worden", klinkt het. "Hij analyseert alles heel goed, zijn boodschap slaat aan en hij levert echt uitstekend werk. Hij is kandidaat om de Champions League te winnen en ik ben heel blij voor hem."

Lees ook... Vincent Kompany zet de toon voor absoluut topduel tegen Real Madrid›

"Hij had alle kwaliteiten van een coach en nu staat hij aan het roer van een topclub als Bayern", gaat Silva verder. "Dat is de perfecte combinatie. Hij is jong en heeft veel goesting." Is Silva fan van dit Bayern? "Hoe kan ik 'nee' zeggen?", klinkt het duidelijk.