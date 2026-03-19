Lorenz Lomme
Wat kan Lierse tegen RWDM? Deze sterkhouder blikt vooruit
Lierse trekt komend weekend naar RWDM. De Pallieters hopen er de nodige punten te pakken om de laatste speeldagen zorgeloos af te kunnen werken. Daarvoor kan het opnieuw rekenen op Kiany Vroman.

Lierse is momenteel tiende met 33 punten. Vorige week verloor het thuis van Patro Eisden, in een wedstrijd waarin de score verder had kunnen oplopen. Vroman stak daar echter een stokje voor.

"Ik vond ons een degelijke match spelen", zegt de doelman bij Het Laatste Nieuws. "Een wedstrijd waarin we onszelf vergaten te belonen na een prima eerste helft, waarin we de vrije man vonden."

"Maar het is nu aan ons om die partij achter ons te laten", kijkt hij vooruit. "Een uitmatch naar RWDM is nooit vanzelfsprekend. Na een negen op negen en een degelijke partij tegen Patro willen we de positieve lijn doortrekken. Met dezelfde ingesteldheid geraken we al ver."

Vroman hield al acht keer de nul dit seizoen in de Challenger Pro League en zal dat ook tegen RWDM proberen te doen. Dat zal wel moeten gebeuren zonder Wout De Buyser en Hugo Masaki. Beiden zijn geschorst.


"Dat is in de eerste plaats jammer voor die jongens", aldus Vroman. "We gaan De Buyser en Masaki missen, maar we hebben spelers genoeg die hun positie kunnen invullen. Het is nu aan anderen om hun kans te grijpen. We hebben er alle vertrouwen in."

