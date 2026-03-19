OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

OH Leuven staat komend weekend voor een finale tegen Antwerp. De Vlaams-Brabanders willen winnen en zo de Relegation Play-offs vermijden. In de marge van dat duel haalt OHL alles uit de kast.

OHL pakte vorig weekend een belangrijke driepunter bij Charleroi (0-2). Zo bleef het alsnog La Louvière voor, dat op zijn beurt ging winnen bij Cercle Brugge (1-3).

OHL is twaalfde en is virtueel geplaatst voor de Europe Play-offs. Maar met slechts één punt voorsprong op de Wolven, twee op Zulte Waregem en drie op Cercle Brugge kunnen Felice Mazzu en co niet op hun lauweren rusten tegen de Great Old.

OHL plant enkele sfeeracties

Om voor een zinderende sfeer te zorgen aan Den Dreef, kondigt OHL op zijn website alvast enkele acties aan. "Vóór de wedstrijd kan je in de verschillende cafés genieten van een 1+1-actie. Haal tussen 17u en 18u een drankje en krijg er één gratis bij! Perfect om je samen op te warmen voor de wedstrijd."

"Op het fanplein zorgt DJ Voltage opnieuw voor de sfeer met een knallende DJ-set", klinkt het verder. "Ga nadien tijdig naar je zitje want in heel het stadion zullen vlagjes klaarliggen."



"Samen kleuren we de tribunes als de spelers oplopen! Alsof dat nog niet genoeg is, wordt de aftrap gegeven door een Special Guest…" Bij OHL hopen ze dat het alvast leidt tot een nieuw feestje ná de wedstrijd.