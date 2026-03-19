Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

Beerschot is in rouw. De Mannekes namen eerder deze week afscheid van Jean Rylant, die op het Kiel jarenlang de dienst uitmaakte in de verdediging.

Beerschot maakte het nieuws bekend op zijn website. De club omschrijft Rylant als een Beerschotter pur sang die bij de club begon als jeugdspeler en zich via die weg opwerkte naar het eerste elftal.

Rylant maakte zijn debuut voor Beerschot in het seizoen 1975/76 en vertoefde acht seizoenen in de A-kern. Hij speelde er aan de zijde van onder meer Juan Lozano. In totaal maakte hij 104 optredens voor Beerschot, waarin hij goed was voor 3 goals. In het seizoen 1978/79 won hij de beker.

"Een waardig ambassadeur van Beerschot"

Rylant vocht tegen pancreaskanker. "Toen hij van de behandelende artsen het verdict "ongeneeslijk" meekreeg, de chemotherapie niet langer aansloeg en de pijn nog nauwelijks te harden, koos hij even resoluut als moedig voor euthanasie", schrijft Beerschot. "Die had vandaag (gisteren, red.) plaats, thuis in familiale kring. Jean Rylant is 67 jaar geworden."

"Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Rita, dochter Femke en de kleinkinderen Odette, Achilles en Gaston, die nu een liefhebbende, charmante en charismatische echtgenoot, vader en grootvader zien wegvallen", voegen de Antwerpenaren toe.

"Ook aan de familie en zijn vele vrienden betuigen we ons medeleven en delen we een warme knuffel uit. "Met hem verliest Beerschot een gewaardeerde, gerespecteerde en fanatieke ex-voetballer, een vriend van het huis. Jean Rylant zal voor eeuwig en altijd een waardig ambassadeur blijven van onze club." Bij deze willen we ook vanuit onze redactie ons medeleven betuigen aan de familie en vrienden van Rylant en aan de volledige Beerschot-familie.





