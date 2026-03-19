Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

In de Europa League stonden vanavond enkele mooie duels op het programma. Een daarvan was Olympique Lyon tegen Celta de Vigo. Een ex-speler van Club Brugge speelde daarin een hoofdrol door de 0-2-eindstand vast te leggen.

Celta en Lyon keken elkaar in de ogen na de 1-1 vorige week in Galicië. Rueda zette de thuisploeg toen op voorsprong, maar Endrick maakte gelijk.

Alles lag daardoor nog open voor de terugwedstrijd in Frankrijk. Moussa Niakhaté hypothekeerde de kansen van Lyon echter stevig door rood te pakken.

Jutgla doet boeken toe voor Lyon

Rueda buitte dat numerieke overwicht uit op het uur: 0-1. Celta had daarna geen problemen om Lyon van zich af te houden.

Orel Mangala en Malick Fofana – terug uit blessure –mochten invallen, maar zagen in het absolute slot hoe Ferran Jutgla (ex-Club Brugge) in de extra tijd de wedstrijd helemaal besliste: 0-2.

Het is de eerste en meteen ook de laatste thuisnederlaag van Lyon in Europa dit seizoen. Celta stoot door en breit een vervolg aan zijn Europese avontuur.



