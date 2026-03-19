Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

Morgen ontvangt Patro Eisden Beerschot in de Challenger Pro League. Voor beide teams staat er nog heel wat op het spel. Stijn Stijnen licht er enkele spelers uit.

Patro mikt op de promotie via de play-offs, terwijl Beerschot rechtstreeks wil promoveren. Patro-coach Stijn Stijnen blikt vooruit bij Het Laatste Nieuws.

De Limburger kiest de laatste weken voor twee spitsen in plaats van één. Zowel Leandro Rousseau als Nicolas Orye stonden de voorbije twee wedstrijden samen voorin.

Nainggolan moet beslissend zijn

"Het klikt en het brengt balans", ziet Stijnen chemie tussen de twee. "Ze zorgen voor een aparte dynamiek en hebben allebei een uitstekende mentaliteit."

"Rousseau blijft, ondanks zijn zestien doelpunten, met beide voeten op de grond. Talent heeft hij sowieso, maar vooral zijn ingesteldheid maakt het verschil. Zijn focus op het maken van doelpunten kan hem op elk niveau ver brengen."



Een opsteker is de terugkeer van Radja Nainggolan uit schorsing. "Radja moet opnieuw zijn meerwaarde tonen. Beslissend zijn op de juiste momenten." 'Il Ninja' weet dus wat te doen tegen zijn ex-cub.