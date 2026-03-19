"Gelukkig is hij rustiger geworden langs de zijlijn"

KV Mechelen zit dan toch eindelijk in de Champions' Play-offs. Niet dat het team steevast waanzinnig voetbal serveerde de voorbije maanden, maar het bleef wel elke week de gas erop houden. Met dank ook aan coach Fred Vanderbiest.

Het is KV Mechelen dan toch gelukt. Geen analist had vooraf veel geld gegeven voor de kansen van de Kakkers, maar ze hebben uiteindelijk wel de top-6 gehaald. "Ik ben vooral content voor Fred Vanderbiest", opende Franky Van der Elst zijn analyse.

Fred Vanderbiest en KV Mechelen hebben het geflikt

En hij ging verder in Een-Tweetje: "Ik heb er vroeger nog tegen gespeeld en gelukkig is hij nu langs de zijlijn rustiger geworden. Als ik hem bezig hoor voor, tijdens of na een wedstrijd, dan geloof ik hem wel altijd opnieuw."

"Ik vind KV Mechelen een leuke ploeg om naar te kijken. Het is een plaats waar ik graag kom, omdat je ook altijd wel wat ziet. Het zijn zelden slechte wedstrijden, ze proberen altijd wel te voetballen en dat is nu niet anders onder Vanderbiest."

Stevige ploeg met kwaliteit voor play-off 1

"Er is ook het publiek, het is fijn voor Vanderbiest én ook voor de supporters. Er zit wel kwaliteit in de kern, die play-off 1 waard is. Met Myron van Brederode hebben ze een technisch mooie voetballer", vindt het Club-icoon het team zeker niet slecht.



En ook onder meer doelman Miras krijgt de nodige lof: "Fredrik Hammar is een goede man voor de verdediging, achterin hebben ze stevige mannen staan en ze hebben een goede doelman die cruciale reddingen deed dit seizoen."