De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

Florentino Perez is op de hoogte gebracht van de vertrekwens van Vinicius Junior. De Braziliaanse ster van Real Madrid kan niet meer door één deur met Xabi Alonso.

Er gaan al langer geruchten de ronde omtrent de toekomst van Vinicius Junior. Zo weigert de Braziliaan al eventjes een contractverlenging te tekenen omdat hij de grootverdiener wil zijn.

Momenteel staat hij in de financiële schaduw van Kylian Mbappé. Ondertussen waagden enkele Saoedische club hun kans om Vini te verleiden met zakken vol geld.

Vertrekwens

De Spaanse media weten dat een vertrek ondertussen een stapje dichterbij is. Meer zelfs: de Braziliaan heeft zijn vertrekwens ook kenbaar gemaakt bij Florentino Perez.

De reden: de flankaanvaller kan niet meer door één deur met Xabi Alonso. Zo kan Vinicius er niet mee om dat hij met de regelmaat van de klok vroegtijdig naar de kant wordt gehaald.

150 miljoen euro

Voor de volledigheid: het contract van De Goddelijke Kanarie bij Real Madrid loopt tot medio 2027. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 150 miljoen euro.