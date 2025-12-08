'Barcelona verlengt contract van Lewandowski niét en... wil vervanger bij andere Spaanse topclub halen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
'Barcelona verlengt contract van Lewandowski niét en... wil vervanger bij andere Spaanse topclub halen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

FC Barcelona gaat het contract van Robert Lewandowski niet verlengen. De Catalaanse grootmacht wil zich komende zomer gericht versterken met een aanvaller. En het droomtarget is eveneens gekend.

Na drie seizoenen komt er een einde aan Robert Lewandowski in de aanval van FC Barcelona. The Athletic weet dat het contract van de 163-voudig Pools international niet zal worden verlengd. 

De reden is tweevoudig: enerzijds is er het feit dat de 37-jarige aanvaller er niet jonger op wordt. Daarnaast zoekt Hansi Flick een ander type aanvaller om zijn pressievoetbal helemaal te kunnen doorduwen.

Pool denkt niét aan stoppen

Lewandowski is komende zomer transfervrij - aan stoppen denkt de Pool niet - op te pikken. Enkele Saoedische en Amerikaanse clubs tonen interesse. Ook AC Milan nam al contact op met (de entourage van) de aanvaller.

Barça droomt inmiddels van de komst van Julian Alvarez. De Catalanen onderzoeken de haalbaarheid van de transfer van de Argentijnse aanvaller. 

Droomtarget loopt rond bij... Atlético Madrid


Alvarez heeft een lopend contract tot medio 2030 bij Atlético Madrid. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op honderd miljoen euro. Bovendien zijn Los Colchoneros niét geneigd om mee te werken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Atlético Madrid
Robert Lewandowski
Julián Álvarez

Meer nieuws

OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

OFFICIEEL: FIFA komt met opvallende maatregel op de proppen voor WK 2026

23:00
Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken Analyse

Union weet welke fout van de laatste weken ze tegen Marseille absoluut niet mogen maken

22:40
RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge

22:20
1
Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

22:00
Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

Vermeeren komt met Marseille op bezoek bij Union: "Natuurlijk heb ik hen enkele zaken verteld"

21:40
Zijn Jürgen Klopp en/of Zinedine Zidane onderweg naar Madrid? 'Crisisvergadering beslist over lot Alonso'

Zijn Jürgen Klopp en/of Zinedine Zidane onderweg naar Madrid? 'Crisisvergadering beslist over lot Alonso'

20:20
Carl Hoefkens reageert op mogelijk ontslag en... met zijn woorden gaan de bestuurders van NAC niét blij zijn

Carl Hoefkens reageert op mogelijk ontslag en... met zijn woorden gaan de bestuurders van NAC niét blij zijn

21:00
Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord

20:40
1
Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil

Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil

20:00
4
Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen

19:40
4
Salah kent meteen de gevolgen van zijn woorden: "Hij heeft Liverpool onder de bus geduwd, niét omgekeerd"

Salah kent meteen de gevolgen van zijn woorden: "Hij heeft Liverpool onder de bus geduwd, niét omgekeerd"

19:20
De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

De profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck over Ivan Leko ...

19:00
Westerlo hofleverancier, ook Antwerp, Union SG, Gent, Standard, Mechelen en STVV in de prijzen

Westerlo hofleverancier, ook Antwerp, Union SG, Gent, Standard, Mechelen en STVV in de prijzen

18:40
Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal

17:00
200
Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters

18:20
27
"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

"Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge

17:40
44
'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'

'Anderlecht wil Genk stokken in de wielen steken: Renard stuurt scout naar Italië'

18:00
1
Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

Kjell Scherpen legt uit wat Union SG wil doen in de Champions League

17:21
Lorenzo Staelens in zak en as na overlijden Glen De Boeck

Lorenzo Staelens in zak en as na overlijden Glen De Boeck

16:30
David Hubert schat de kansen van Union SG in: "Dat hebben we nodig voor top-24"

David Hubert schat de kansen van Union SG in: "Dat hebben we nodig voor top-24"

16:01
Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

Maakt Antwerp als dé verrassing toch nog kans op play-off 1?

15:31
4
Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

Jong talent laat zich zien in de A-kern van KAA Gent: "Dat is mijn ambitie"

14:40
1
'Coach met verleden bij Beerschot, STVV, Standard en Lierse heeft nieuwe job te strikken'

'Coach met verleden bij Beerschot, STVV, Standard en Lierse heeft nieuwe job te strikken'

15:00
1
Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

Peter Maes laat zich uit over Hans Vanaken: "Zag snel dat dat er niet in zat"

14:20
1
Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden

Met slechte herinneringen: Union en Club Brugge weten wie hun wedstrijden in goede banen zal leiden

14:00
Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

Marc Degryse looft revelatie en komt met slecht nieuws voor Gent, Antwerp, en Standard

13:30
4
Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

Club Brugge moet twee spelers (inclusief sterkhouder) wekenlang missen

13:00
6
🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette

🎥 De dribbel die Thibaut Courtois op het verkeerde been zette

12:21
"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"

"Leek alsof de ploeg van Anderlecht meedeed met de boycot"

12:40
1
'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

'Politie en burgemeester Anderlecht grijpen stevig in voor duel Union SG'

12:05
11
KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren" Reactie

KV Mechelen-kapitein op scherp en deelt prik uit over 'mentale problemen': "Ze dachten dat ze Barcelona waren"

11:30
8
En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek

En dat vlak voor Europese duels: twee Belgische clubs krijgen ferme kritiek

11:41
5
Westerlo-speler uitblinker tegen Anderlecht... Straks ook tegen Rode Duivels?

Westerlo-speler uitblinker tegen Anderlecht... Straks ook tegen Rode Duivels?

11:00
Eerste doelpunt voor Club Brugge: is hij de toekomst van het Belgische voetbal?

Eerste doelpunt voor Club Brugge: is hij de toekomst van het Belgische voetbal?

11:20
2
Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o begint een staatszaak te worden

Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o begint een staatszaak te worden

11:10
3
'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink'

'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink'

10:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 15
Real Oviedo Real Oviedo 0-0 Real Mallorca Real Mallorca
Villarreal Villarreal 2-0 Getafe Getafe
Alaves Alaves 1- Real Sociedad Real Sociedad
Real Betis Real Betis 3-5 Barcelona Barcelona
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 1-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 3-0 Girona FC Girona FC
Valencia CF Valencia CF 1-1 Sevilla Sevilla
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Madrid Real Madrid 0-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Osasuna Osasuna 2-0 Levante Levante

Nieuwste reacties

-URKO -URKO over Thorsten Fink duidt één duidelijke schuldige aan na off day op Antwerp: "Heb ik nog nooit gezien" FCBalto FCBalto over Bommetje: Club Brugge ontslaat Nicky Hayen en vervangt hem met coach van grote rivaal FCBalto FCBalto over RECONSTRUCTIE: Whatsapp, geheime onderhandelingen in Parijs en... een opstapclausule haalden Leko naar Brugge Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Tribune 2 is net open en... Antwerp spreekt al van de volgende uitbreiding van De Bosuil Jerre76 Jerre76 over Degryse is héél duidelijk: Anderlecht is enkel en alleen titelkandidaat als deze twee versterkingen er komen Don Doumbia Don Doumbia over Bestuur Club Brugge wordt helemaal afgemaakt door de eigen supporters Stefaan_82 Stefaan_82 over "Perplex": Sam Baro reageert op vertrek van Ivan Leko van Gent naar Club Brugge Kielse trots Kielse trots over Voormalig Rode Duivel en voetbaltrainer Glen De Boeck (54) plots overleden Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Moest de gelijkmaker van Union tegen Gent afgekeurd worden? Jonathan Lardot komt met héél duidelijk antwoord Star.CSR Star.CSR over 'KRC Genk maakt beslissing over toekomst Thorsten Fink' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved