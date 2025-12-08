'Barcelona verlengt contract van Lewandowski niét en... wil vervanger bij andere Spaanse topclub halen'

FC Barcelona gaat het contract van Robert Lewandowski niet verlengen. De Catalaanse grootmacht wil zich komende zomer gericht versterken met een aanvaller. En het droomtarget is eveneens gekend.

Na drie seizoenen komt er een einde aan Robert Lewandowski in de aanval van FC Barcelona. The Athletic weet dat het contract van de 163-voudig Pools international niet zal worden verlengd.

De reden is tweevoudig: enerzijds is er het feit dat de 37-jarige aanvaller er niet jonger op wordt. Daarnaast zoekt Hansi Flick een ander type aanvaller om zijn pressievoetbal helemaal te kunnen doorduwen.

Pool denkt niét aan stoppen

Lewandowski is komende zomer transfervrij - aan stoppen denkt de Pool niet - op te pikken. Enkele Saoedische en Amerikaanse clubs tonen interesse. Ook AC Milan nam al contact op met (de entourage van) de aanvaller.

Barça droomt inmiddels van de komst van Julian Alvarez. De Catalanen onderzoeken de haalbaarheid van de transfer van de Argentijnse aanvaller.

Droomtarget loopt rond bij... Atlético Madrid



Alvarez heeft een lopend contract tot medio 2030 bij Atlético Madrid. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op honderd miljoen euro. Bovendien zijn Los Colchoneros niét geneigd om mee te werken.