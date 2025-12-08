Willen de spitsen geen Gouden Stier op de rug? Belgische competitie zoekt... doelpuntenmaker

Jupiler Pro League zoekt een vlotscorende spits. Er steekt dit seizoen geen enkele doelpuntenmaker boven de rest uit.

Raul Florucz, Jeppe Erenbjerg, Kevin Rodriguez en Omri Gandelman. Wat voorgenoemd trio gemeen heeft? Ze hebben allen al zeven doelpunten achter de naam staan.

Of moeten we zeggen: amper zeven doelpunten? We nemen de teletijdmachine naar vorig seizoen. Exact een jaar geleden maakten we ons al zorgen over het gebrek aan doelpuntenmakers pur sang.

Héél groot contrast

Op dat moment voerden Tolu Arokodare, Kasper Dolberg en Adriano Bertaccini deze ranglijst aan. De spitsen hadden toen al tien doelpunten in het mandje gelegd. In zeventien wedstrijden.

Het contrast met de Europese topcompetities is héél groot. Kylian Mbappé heeft er in La Liga al zestien in liggen. Erling Braut Haaland scoorde al vijftien keer in de Premer League, terwijl Harry Kane in de Bundesliga al zeventien stuks telt.

Krijgen we dit seizoen een héél onverwachte Gouden Stier?

De topschutters in België zijn dit seizoen een flankaanvaller, aanvallende middenvelders en eentje die het van infiltraties moet hebben. We laten jullie zelf de namen achter voorgenoemde profielen invullen.



Krijgen we dit seizoen een héél onverwachte Gouden Stier? Het lijkt er stilaan sterk op te lijken. Of gaat er na de jaarwisseling eindelijk een echte doelpuntenmachine zijn plaats (opnieuw) opeisen?