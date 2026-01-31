Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

Vandaag werden vier wedstrijden afgewerkt in de Challenger Pro League. Het gaat om matchen van de 23ste speeldag in de tweede klasse.

In de vooravond stonden twee wedstrijden op het programma. Het duel tussen RSCA Futures en Club Luik begon en eindigde met 0-0. In de andere match werd wel vlot gescoord. Francs Borains haalde het met 0-3 van Olympic Charleroi.

Vanavond werden nog twee partijen afgewerkt, met onder andere ook de topper tussen Lommel en Patro Eisden. Beide ploegen konden geen puntenverlies meer veroorloven om nog in de running te blijven voor de promotie.

Lommel – Patro Eisden 1-1

In de twintigste minuut kwam de thuisploeg op voorsprong. Ralf Seuntjens scoorde op aangeven van Tom Reyners. Nog geen kwartier na de rust zette Nainggolan de bordjes weer in evenwicht. Uiteindelijk bleef het bij dat gelijkspel.

RWDM – Jong KAA Gent 1-0

Na een assist van Pjotr Kestens zette Aiman Maurer de thuisploeg al na een kwartier op voorsprong. Na de rust veranderde er niks meer aan de score, zodat de Brusselaars de drie punten thuis hielden.

Zondagmiddag ontvangt KV Kortrijk, de nummer twee in de stand, nog Lokeren. Beerschot gaat dan weer op bezoek bij Lierse. Leider Beveren komt dit weekend niet in actie.