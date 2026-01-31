Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League?

Vandaag werden vier wedstrijden afgewerkt in de Challenger Pro League. Het gaat om matchen van de 23ste speeldag in de tweede klasse.

In de vooravond stonden twee wedstrijden op het programma. Het duel tussen RSCA Futures en Club Luik begon en eindigde met 0-0. In de andere match werd wel vlot gescoord. Francs Borains haalde het met 0-3 van Olympic Charleroi.

Vanavond werden nog twee partijen afgewerkt, met onder andere ook de topper tussen Lommel en Patro Eisden. Beide ploegen konden geen puntenverlies meer veroorloven om nog in de running te blijven voor de promotie.

Lommel – Patro Eisden 1-1

In de twintigste minuut kwam de thuisploeg op voorsprong. Ralf Seuntjens scoorde op aangeven van Tom Reyners. Nog geen kwartier na de rust zette Nainggolan de bordjes weer in evenwicht. Uiteindelijk bleef het bij dat gelijkspel.

RWDM – Jong KAA Gent 1-0

Na een assist van Pjotr Kestens zette Aiman Maurer de thuisploeg al na een kwartier op voorsprong. Na de rust veranderde er niks meer aan de score, zodat de Brusselaars de drie punten thuis hielden.

Lees ook... Is Patro Eisden klaar voor Jupiler Pro League? CEO geeft resoluut antwoord
Zondagmiddag ontvangt KV Kortrijk, de nummer twee in de stand, nog Lokeren. Beerschot gaat dan weer op bezoek bij Lierse. Leider Beveren komt dit weekend niet in actie.

Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 23
Jong Genk Jong Genk 2-0 Eupen Eupen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-0 Seraing Seraing
RSCA Futures RSCA Futures - Luik FC Luik FC
Olympic Charleroi Olympic Charleroi -3 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-0 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 01/02 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 01/02 K Beerschot VA K Beerschot VA

