Ex-scheidsrechters wensen ref voor Standard-Anderlecht "veel geluk": "Zelfs de beste ter wereld..."

De Belgische voetbalfederatie heeft Erik Lambrechts aangeduid als scheidsrechter voor het Clasico tussen Standard en Anderlecht zondag om 13u30. De omstandigheden beloven heet te worden, met gespannen ploegen en het supportersgeweld van vorige week bij Standard.

Lambrechts is geen onbekende in dergelijke situaties. Hij floot eerder twee Clasico’s, waaronder die van april 2019 die tijdelijk werd stilgelegd door projectielen. Ex-ref Stéphane Bréda benadrukt dat hij de juiste keuze lijkt. “Hij heeft alle troeven om zich eruit te slaan, ook al kan zelfs de beste ter wereld een fout maken", klinkt het bij Sudinfo.

De voormalige scheidsrechters vergelijken het Clasico met andere topwedstrijden. Marcel Javaux zegt: “Het klopt dat het Clasico-label een zaak is van vroeger, want het niveau van de teams is momenteel slecht. Maar je wil altijd op het juiste niveau zijn.”

Ex-refs zien dat Erik Lambrechts de juiste keuze is voor de Clasico

Guy Goethals wijst op de druk van de media en de voortdurende kritiek op scheidsrechters: “Arbitrage wordt steeds meer in twijfel getrokken, en technologie heeft het debat niet geholpen. Voor een Clasico moet je de context kennen, weten hoe de teams spelen en de data gebruiken.”

Ook het publiek speelt een rol. “Sclessin kan het beste publiek van België zijn… maar ook het slechtste", zegt Javaux. Goethals vult aan: “Voor een Clasico moet je mentaal sterk zijn en je niet laten beïnvloeden door een vijandige sfeer. Elke referee heeft een ander niveau van acceptatie bij supporters.”

Tot slot ziet Javaux Lambrechts als een toekomstig kandidaat voor grote toernooien. “Als je een jonge, onervaren scheidsrechter zet, gaat het bijna altijd fout. Erik heeft dat potentieel, misschien voor het WK 2026, al is dat iets te vroeg. Voor het EK 2028 zal hij zijn kans krijgen.”