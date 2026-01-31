Anderlecht probeert Ashimeru-succes te herhalen en zet speler nogmaals in de vitrine

Anderlecht probeert rechtsachter Thomas Foket deze winter alsnog een transfer te bezorgen. De 31-jarige verdediger zit al sinds de voorbereiding in de B-kern en heeft geen perspectief meer bij de A-kern van paars-wit.

Vandaag kreeg Foket zijn tweede basisplaats van het seizoen bij de RSCA Futures, de beloftenploeg van Anderlecht. De club wil hem zo opnieuw in de kijker zetten en mogelijk geïnteresseerde clubs aantrekken.

De RSCA Futures namen het op tegen RFC Luik. Foket speelde voor het laatst op 9 december tegen Jong Genk en kreeg sindsdien geen speelkansen meer. Dit optreden moet hem hopelijk opnieuw onder de aandacht brengen.

Thomas Foket wordt in de vitrine gezet door Anderlecht

Eerder kreeg ook Majeed Ashimeru minuten bij de beloften. Hij kon zo interesse wekken en vertrok uiteindelijk op huurbasis naar La Louvière, iets waar Anderlecht nu ook voor Foket op hoopt.

Het blijft echter een uitdaging om spelers uit de B-kern te verkopen of uit te lenen. Alexis Flips is nog geblesseerd, terwijl er tot nu toe nauwelijks concrete interesse lijkt te zijn voor Foket of Mats Rits.

Toch blijft Anderlecht proberen. Door Foket in actie te laten zien bij de Futures hopen de Brusselaars dat clubs alsnog hun kans grijpen en de ervaren rechtsachter deze winter een nieuwe bestemming vindt.