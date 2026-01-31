OFFICIEEL: Lierse versterkt zich met tweede Sloveense spits die makkelijk de goal vindt

Lierse blijft actief op de transfermarkt. Enkele dagen na de komst van Alexandre Stanic haalt de club ook Lun Boncina naar de Pallieters.

De 23-jarige Sloveense aanvaller tekende een contract tot medio 2029. Hij arriveerde vrijdagmiddag in Lier en doorstond succesvol zijn medische testen, schrijft GvA.

Boncina kwam er op voorspraak van coach Jamath Shoffner en kreeg bovendien een positief advies van investeringsgroep One Touch Football, die recent zijn participatie in Lierse uitbreidde.

Lierse haalde spits Lun Boncina uit de Sloveense tweede klasse

De 1,87 meter lange spits maakte naam in de Druga Liga, de tweede klasse in Slovenië. In het seizoen 2023-2024 scoorde hij 17 keer in 28 matchen voor NK Nafta en leverde hij zes assists.

Daarna verkaste Boncina naar het Kroatische NK Vukovar en hielp zijn team met zeven doelpunten aan promotie naar de hoogste klasse. Dit seizoen kwam hij minder aan spelen toe door blessures, maar is nu opnieuw fit.



Boncina is na Etien Velikonja de tweede Sloveense aanvaller bij Lierse. Hij maakte zaterdag kennis met de ploeg en trainde voor het eerst. De club werkt eraan om hem zo snel mogelijk speelgerechtigd te krijgen.