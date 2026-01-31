Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"

Norwich City leek enkele weken geleden nog een verloren zaak in de Championship, maar onder Philippe Clement heeft de club opnieuw hoop gekregen. De Belgische trainer werd in november nog vreemd bekeken om zijn keuze voor de Engelse tweede klasse, maar maakt nu snel indruk in Norfolk.

Clement nam over bij een ploeg die voorlaatste stond met amper negen punten uit vijftien wedstrijden. “Ik weet dat veel mensen me gek verklaarden”, vertelde hij aan Play Sports. Zelfs hijzelf twijfelde aanvankelijk. “Ik zei tegen mijn vrouw: ik ga het gesprek wel doen, maar we gaan nooit naar daar”, klonk het.

Toch sloeg zijn gevoel om na de gesprekken met de clubleiding. “Ze hebben me overtuigd met hun eerlijkheid”, gaf Clement toe. “Normaal probeert iedereen zijn club te verkopen, maar hier zeiden ze gewoon wat de problemen waren en vroegen ze hoe ik het zou oplossen”,.

De uitdaging sprak hem aan, zo gaf hij toe. “Ik heb altijd mijn buikgevoel gevolgd”, aldus Clement. “Toen ik coach werd bij Waasland-Beveren vond ook niemand dat een goede beslissing. Uiteindelijk bleek het net een heel goede stap. Nu heb ik hetzelfde gevoel.”

Philippe Clement heeft Norwich City van dood vogeltje naar reuzendoder gebracht

Sportief loont het vertrouwen snel. Met drie overwinningen op rij, waaronder tegen leider Coventry City, is Norwich weg van de degradatieplaatsen. “De supporters worden al een beetje gek”, lachte Clement. “Ze zijn al vergeten hoe het twee maanden geleden was. Ze mogen dromen, maar ik hou mijn spelers met de voeten op de grond."



Op langere termijn wil Clement bouwen aan stabiliteit. “Ik ben een bouwer”, benadrukte hij. “Het is mijn bedoeling om hier over meerdere jaren iets neer te zetten. Als je de euforie nu ziet in de tribunes en dat vergelijkt met tien weken geleden: het is het tegenovergestelde. Dat geeft mij de brandstof om deze job te doen."