Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"

Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Norwich City leek enkele weken geleden nog een verloren zaak in de Championship, maar onder Philippe Clement heeft de club opnieuw hoop gekregen. De Belgische trainer werd in november nog vreemd bekeken om zijn keuze voor de Engelse tweede klasse, maar maakt nu snel indruk in Norfolk.

Clement nam over bij een ploeg die voorlaatste stond met amper negen punten uit vijftien wedstrijden. “Ik weet dat veel mensen me gek verklaarden”, vertelde hij aan Play Sports. Zelfs hijzelf twijfelde aanvankelijk. “Ik zei tegen mijn vrouw: ik ga het gesprek wel doen, maar we gaan nooit naar daar”, klonk het.

Toch sloeg zijn gevoel om na de gesprekken met de clubleiding. “Ze hebben me overtuigd met hun eerlijkheid”, gaf Clement toe. “Normaal probeert iedereen zijn club te verkopen, maar hier zeiden ze gewoon wat de problemen waren en vroegen ze hoe ik het zou oplossen”,.

De uitdaging sprak hem aan, zo gaf hij toe. “Ik heb altijd mijn buikgevoel gevolgd”, aldus Clement. “Toen ik coach werd bij Waasland-Beveren vond ook niemand dat een goede beslissing. Uiteindelijk bleek het net een heel goede stap. Nu heb ik hetzelfde gevoel.”

Philippe Clement heeft Norwich City van dood vogeltje naar reuzendoder gebracht

Sportief loont het vertrouwen snel. Met drie overwinningen op rij, waaronder tegen leider Coventry City, is Norwich weg van de degradatieplaatsen. “De supporters worden al een beetje gek”, lachte Clement. “Ze zijn al vergeten hoe het twee maanden geleden was. Ze mogen dromen, maar ik hou mijn spelers met de voeten op de grond."


Op langere termijn wil Clement bouwen aan stabiliteit. “Ik ben een bouwer”, benadrukte hij. “Het is mijn bedoeling om hier over meerdere jaren iets neer te zetten. Als je de euforie nu ziet in de tribunes en dat vergelijkt met tien weken geleden: het is het tegenovergestelde. Dat geeft mij de brandstof om deze job te doen."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk

Meer nieuws

Smet op zege tegen Marseille: klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

Smet op zege tegen Marseille: klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans

14:30
1
Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

14:42
Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético"

13:30
1
Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

13:28
Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent

14:00
2
Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

12:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/01: Pau

13:15
Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder

13:15
1
Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

10:00
OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

OFFICIEEL: Lokeren haalt vervanger voor Nainggolan vanuit JPL in huis

12:50
Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

Vanhaezebrouck houdt zijn hart vast voor Standard - Anderlecht: "Heb er echt schrik voor"

12:00
Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

10:30
Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

09:30
1
'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

11:30
2
Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

11:00
Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

Miserie troef bij noodlijdende Belgische club: "Hij gaat de club moeten verkopen!"

12:15
LIVE: Sven Vandenbroeck komt met stevige opsteker Zulte Waregem voor duel met KVC Westerlo

LIVE: Sven Vandenbroeck komt met stevige opsteker Zulte Waregem voor duel met KVC Westerlo

09:45
Peter Vandenbempt met veel lof voor Club Brugge én Union SG: "Nog straffer"

Peter Vandenbempt met veel lof voor Club Brugge én Union SG: "Nog straffer"

08:00
5
'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'

'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'

07:30
3
LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

09:15
Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

08:40
🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière

🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière

08:20
1
OFFICIEEL: Vincent Kompany speelt sleutelfiguur kwijt (aan Arsenal, Atlético Madrid of Napoli?)

OFFICIEEL: Vincent Kompany speelt sleutelfiguur kwijt (aan Arsenal, Atlético Madrid of Napoli?)

09:00
Ivan Leko ziet nu al duidelijk voordeel voor Club Brugge tegen Atlético Madrid

Ivan Leko ziet nu al duidelijk voordeel voor Club Brugge tegen Atlético Madrid

22:00
2
DONE DEAL: ex-speler Anderlecht (en OH Leuven) maakt spectaculaire terugkeer in Belgisch profvoetbal

DONE DEAL: ex-speler Anderlecht (en OH Leuven) maakt spectaculaire terugkeer in Belgisch profvoetbal

07:40
Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

06:30
3
Na blessure tijdens CL-wedstrijd: eindelijk meer nieuws over Jérémy Doku

Na blessure tijdens CL-wedstrijd: eindelijk meer nieuws over Jérémy Doku

07:00
Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

22:40
La Louvière krijgt zware opdoffer te verwerken tijdens wedstrijd tegen KAA Gent

La Louvière krijgt zware opdoffer te verwerken tijdens wedstrijd tegen KAA Gent

23:00
Club NXT en Jong Genk delen klappen uit in de Challenger Pro League

Club NXT en Jong Genk delen klappen uit in de Challenger Pro League

22:30
Bundesliga-club grijpt zwaar in bij ex-speler van Standard, Zulte Waregem en Gent: "Ernstig wangedrag"

Bundesliga-club grijpt zwaar in bij ex-speler van Standard, Zulte Waregem en Gent: "Ernstig wangedrag"

21:41
1
Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik

Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik

21:01
7
Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

21:20
Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"

Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"

17:30
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Bobb - Schjelderup - Scherpen - Oh - Mitrovic - Sahabo - Adinany

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Bobb - Schjelderup - Scherpen - Oh - Mitrovic - Sahabo - Adinany

20:02
Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico Interview

Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico

20:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Cercle Brugge - Antwerp: - Green kill Green kill over Smet op zege tegen Marseille: klachten over racisme en geweld van Club Brugge-hooligans Redneck. Redneck. over Philippe Clement is nu al koning bij Norwich City, maar... "We gaan nooit naar daar" Nelvafrel Nelvafrel over Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik Marc Van den Steen Marc Van den Steen over Zulte Waregem - Westerlo: - NFFC- NFFC- over Slecht nieuws voor Matz Sels: Rode Duivel krijgt wel héél serieuze concurrent We zijn de beste van België We zijn de beste van België over Boskamp bekijkt kansen van Club Brugge tegen Atlético: "Dan wordt het een hapje voor Atlético" Impala Impala over Antwerp-trainer Oosting zit met personeelsproblemen en laat weinig los over transfers Frosties Frosties over 'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer' Green kill Green kill over Cercle Brugge versterkt zich met Colombiaanse verdediger en aast op Duitse middenvelder Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved