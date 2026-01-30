Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"

Club Brugge is volop bezig met de mogelijke komst van Andreas Schjelderup, de 21-jarige winger van Benfica. De onderhandelingen lopen nog, maar trainer Ivan Leko bevestigt dat het bestuur actief aan het dossier werkt.

“De scouting bracht zijn naam enkele weken geleden naar voren. Na tien minuten spelen zie je al dat hij iets speciaals heeft", zegt Leko over de Noor. “Hij scoorde intussen ook nog twee keer tegen Real Madrid.”

Schjelderup zelf blijft enthousiast over een transfer naar Brugge, ondanks zijn opvallende prestaties in de Champions League. Volgens Leko wil de speler nog steeds naar blauw-zwart komen, wat de kans op een deal vergroot.

Ivan Leko heeft er vertrouwen in dat Schjelderup naar Brugge komt

Leko benadrukt dat de gesprekken met Benfica niet zijn verantwoordelijkheid zijn. “Die talks zijn niet voor mij, ik vertrouw het bestuur volledig. Maar ik weet wel dat ons team beter zal zijn over vijf dagen, wanneer de transferperiode voorbij is.”

Naast Schjelderup kan Club Brugge dit weekend mogelijk ook Félix Lemaréchal in de kern opnemen. De nieuwe speler zou al speelgerechtigd zijn en fit genoeg om op de bank plaats te nemen.



Als de transfer van Schjelderup rondkomt, zou het na Yaremchuk de één na grootste investering ooit van Club worden. Het bestuur hoopt hem aan te trekken tegen een prijs die lager ligt dan het initiële bedrag dat Benfica voor ogen had.