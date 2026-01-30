Ivan Leko ziet nu al duidelijk voordeel voor Club Brugge tegen Atlético Madrid

Ivan Leko ziet nu al duidelijk voordeel voor Club Brugge tegen Atlético Madrid
Foto: © photonews
Club Brugge kent zijn tegenstander in de Champions League-play-offs: Atlético Madrid. Blauw-zwart gaat niet als favoriet van start, maar ziet net daarin een mogelijk voordeel.

Club Brugge heeft Atlético Madrid geloot voor de play-off-ronde in de Champions League. De Bruggelingen zullen het sowieso niet gemakkelijk krijgen tegen de Madrilenen.

Atlético-coach Diego Simeone reageerde al op de loting. Ivan Leko sprak op zijn persconferentie ook over de volgende CL-tegenstander. "We wisten dat we sowieso een mooie affiche zouden krijgen", opende hij volgens Het Nieuwsblad.

Druk volledig bij Atlético volgens Leko

"Daarom reageerden we rustig bij de loting. Atlético is een gigantische ploeg. Maar alle druk zal bij hen liggen. Dat is een voordeel voor ons", merkt de Kroatische T1 op.

Atlético en Club kwamen elkaar een aantal jaren geleden al tegen. Club hield de Spanjaarden op 0-0 in eigen huis, maar moest zich gewonnen geven in Madrid waar het 3-1 werd.

Lees ook... Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"
"We spreken over zeven jaar geleden. De verschillen tussen Club Brugge en Atlético zijn kleiner geworden, maar zij blijven duidelijk favoriet. Voor de goede orde: we spelen om door te gaan naar de volgende ronde. We willen een resultaat. Altijd", besluit Leko.

