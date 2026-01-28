Union SG Union SG
1-0
Atalanta Atalanta
usgUnion SG
ataAtalanta
(Anouar Ait El Hadj) Anan Khalaili 70'
1-0
Datum: 28/01/2026 21:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Speeldag 8
Stadion: Joseph Marien stadion
🎥 Union SG verlaat Champions League met opgeheven hoofd en heerlijk doelpunt
Foto: © photonews

Union SG is uitgeschakeld in de League Phase van de Champions League. Tegen Atalanta Bergamo hebben ze het strijdtoneel wel met opgeheven hoofd weten te verlaten. Negen punten is zeker niet slecht in de eerste CL-campagne.

Om door te stoten naar de volgende ronde moest Union sowieso winnen van Atalanta Bergamo. Maar zelfs dan was het nog niet zeker van die volgende ronde en moest er nog heel veel gebeuren op andere velden. Het doelsaldo van de Brusselaars was heel slecht en dat zou bepalend worden.

Vooraf hadden de Brusselaars maar acht procent kans om door te stoten, maar David Hubert wilde in de kansen blijven geloven. De bezoekers uit Italië kwamen bovendien met een halve B-ploeg aan de aftrap, een goede zaak voor de Belgen.

Union SG boekt knappe zege tegen Atalanta Bergamo

Promise David was geschorst bij Union SG en dus mochten Guilherme en Raul Florucz voorin starten bij Union. Die laatste kon na drie minuten al bijna de 1-0 tegen de touwen drukken, maar de bal werd nog van de lijn gekeerd.

Florucz was bedrijvig en ook Guilherme kon een paar keer afdrukken, maar gaandeweg wisten de Italianen wel het evenwicht te herstellen. Dat we met een 0-0 gingen gaan rusten was alles bij elkaar misschien niet eens zo onlogisch.

Knappe vrije trap maakt het verschil

Ook na de pauze niet al te veel grote kansen. Toch kon Union SG op voorsprong komen. Bij een vrije trap vond El Hadj de tweede paal, waar Khalaili kon binnenwerken. Een heerlijk doelpunt om de campagne mee af te ronden. 

Sulemana kreeg in de toegevoegde tijd nog de beste mogelijkheid van de wedstrijd voor de bezoekers, maar de 1-1 bleef van het scorebord. Op die manier kon Union SG met een opgeheven hoofd het schouwtoneel van de Champions League verlaten.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.2 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 16/36 (44.4%)
Meer statistieken
Mac Allister Kevin 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Burgess Christian   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 22/35 (62.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Meer statistieken
Sykes Ross   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Patris Louis 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/29 (55.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 57' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 32/35 (91.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 85' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ait El Hadj Anouar A 90' 7.1 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Khalaili Anan 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/35 (71.4%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Florucz Raul 57' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 33' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Schoofs Rob 33' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Niang Ousseynou 5' 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Berradi Soulaimane 0'  
Huygevelde Nathan 0'  
Leysen Fedde 0' 7.0  
Meer statistieken
 

Atalanta Atalanta
Sportiello Marco 90' 6.7 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Ahanor Honest   90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 61/69 (88.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Hien Isak 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 83/88 (94.3%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Kossounou Odilon 74' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 65/68 (95.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Zappacosta Davide 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 46/54 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Ederson 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 54/62 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Musah Yunus 52' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bernasconi Lorenzo 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 50/61 (82%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Samardžić Lazar   52' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Lookman Ademola 51' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Krstović Nikola 61' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Sulemana Kamaldeen 39' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
Meer statistieken
Pasalic Mario 16' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
Meer statistieken
Scamacca Gianluca   29' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
de Roon Marten 38' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 38' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Djimsiti Berat 0'  
Kolasinac Sead 0'  
Carnesecchi Marco 0'  
Rossi Francesco 0'  
Scalvini Giorgio 0'  
Zalewski Nicola 0'  
Herbeleef Union SG - Atalanta
28/01

Champions League

 Speeldag 8
