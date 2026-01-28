🎥 Union SG verlaat Champions League met opgeheven hoofd en heerlijk doelpunt

Union SG is uitgeschakeld in de League Phase van de Champions League. Tegen Atalanta Bergamo hebben ze het strijdtoneel wel met opgeheven hoofd weten te verlaten. Negen punten is zeker niet slecht in de eerste CL-campagne.

Om door te stoten naar de volgende ronde moest Union sowieso winnen van Atalanta Bergamo. Maar zelfs dan was het nog niet zeker van die volgende ronde en moest er nog heel veel gebeuren op andere velden. Het doelsaldo van de Brusselaars was heel slecht en dat zou bepalend worden.

Vooraf hadden de Brusselaars maar acht procent kans om door te stoten, maar David Hubert wilde in de kansen blijven geloven. De bezoekers uit Italië kwamen bovendien met een halve B-ploeg aan de aftrap, een goede zaak voor de Belgen.

Union SG boekt knappe zege tegen Atalanta Bergamo

Promise David was geschorst bij Union SG en dus mochten Guilherme en Raul Florucz voorin starten bij Union. Die laatste kon na drie minuten al bijna de 1-0 tegen de touwen drukken, maar de bal werd nog van de lijn gekeerd.

Florucz was bedrijvig en ook Guilherme kon een paar keer afdrukken, maar gaandeweg wisten de Italianen wel het evenwicht te herstellen. Dat we met een 0-0 gingen gaan rusten was alles bij elkaar misschien niet eens zo onlogisch.

Knappe vrije trap maakt het verschil

Ook na de pauze niet al te veel grote kansen. Toch kon Union SG op voorsprong komen. Bij een vrije trap vond El Hadj de tweede paal, waar Khalaili kon binnenwerken. Een heerlijk doelpunt om de campagne mee af te ronden.





Superbe but des Unionistes, récompensés après avoir poussé depuis l’entame du match 💥

Mais malgré cela, l'Union reste provisoirement hors des barrages de la Ligue des Champions. 😔 #UCL #USGAtalanta #RTLSports

Sulemana kreeg in de toegevoegde tijd nog de beste mogelijkheid van de wedstrijd voor de bezoekers, maar de 1-1 bleef van het scorebord. Op die manier kon Union SG met een opgeheven hoofd het schouwtoneel van de Champions League verlaten.