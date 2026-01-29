De kassa rinkelt stevig: dit bedrag verdient Union aan zijn Champions League-campagne

Voor Union Saint-Gilloise is het nu al tijd om de eerste balans op te maken van de Champions League-campagne. Op financieel vlak is één ding zeker: de bonussen van de UEFA zorgen opnieuw voor een mooie extra opsteker in de clubkas.

Negen punten in acht wedstrijden, een mooi avontuur in heel Europa en een onschatbare ervaring voor alle spelers: ook al kwam het Europese avontuur van Union woensdag ten einde, de Brusselaars mogen tevreden terugblikken op hun campagne. En los van de sportieve eer loonde het ook financieel om tot het einde te blijven strijden.

Financieel succes naast sportieve trots

Dankzij de kwalificatie voor de League Phase was Union sowieso al zeker van 24,5 miljoen euro: 18,62 miljoen euro startpremie, 1,1 miljoen euro op basis van de Europese coëfficiënt van de voorbije tien jaar en 4,8 miljoen euro uit de zogeheten ‘value pillar’, gelinkt aan media- en commerciële rechten van Belgische clubs.

Daarbovenop komen de bedragen die de UEFA uitkeert op basis van de sportieve prestaties. Per behaald punt wordt 700.000 euro uitbetaald. Met drie overwinningen op de teller strijkt Union zo 6,3 miljoen euro extra op.

Tot slot is er nog de premie per plaats in het eindklassement. Door de League Phase af te sluiten op de 27e plaats van de 36, mag Union nog eens 2,75 miljoen euro bijschrijven.

Lees ook... 🎥 Union SG verlaat Champions League met opgeheven hoofd en heerlijk doelpunt›

Alles samen zou Union zo iets meer dan 33 miljoen euro overhouden aan zijn Europese campagne. Dat bedrag kan niet tippen aan de nieuwe jackpot van Club Brugge op het Europese toneel, maar het laat de club toe om te blijven inzetten op jonge talenten met een groot groeipotentieel.