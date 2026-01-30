Marink Reedijk ziet geheim wapen bij SK Beveren: "Een enorme meerwaarde"

Lorenz Lomme
Marink Reedijk ziet geheim wapen bij SK Beveren: "Een enorme meerwaarde"
SK Beveren blijft doorstomen in de Challenger Pro League. De Waaslanders boekten tegen Jong KAA Gent hun zevende overwinning op een rij, al had dat wel de nodige voeten in de aarde.

Jong KAA Gent liep in de eerste helft immers uit tot 2-0 na twee goals van Abdullahi. Dat was meteen ook de ruststand.

Er lag dus heel wat werk op de plank voor Beveren, dat pas in het laatste kwart van de wedstrijd iets aan die achterstand kon doen. Margaritha scoorde de aansluitingstreffer, waarna Slegers, Ertürk en Lokesa de ommekeer compleet maakten.

De invallers doen het voor SK Beveren

Opvallend: met Slegers, Ertürk en Lokesa scoorden drie invallers. Dat zag ook coach Marink Reedijk. "De gretigheid waarin mijn jongens invielen, was een enorme meerwaarde", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

"Mijn bankzitters werken zich wekelijks uit de naad om minuten te krijgen. Dat moeten ze verdienen op training, want de concurrentie is groot", verduidelijkt hij.


"Ik vind het fantastisch dat ze hun kans ook effectief grijpen", voegt Reedijk toe. Beveren heeft momenteel twaalf punten voorsprong op eerste achtervolger KV Kortrijk. Komend weekend ontvangt de leider Lommel SK, de nummer drie in de Challenger Pro League.

SK Beveren

