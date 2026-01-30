Lierse-Beerschot wordt bijzonder voor deze speler: "Scoren zou leuk zijn"

Lorenz Lomme
Lierse-Beerschot wordt bijzonder voor deze speler: "Scoren zou leuk zijn"

In de Challenger Pro League is het komend weekend uitkijken naar onder meer Lierse-Beerschot. De Mannekes willen iets rechtzetten na het puntenverlies thuis tegen Seraing. Voor deze speler wordt het bovendien een bijzondere wedstrijd.

Beerschot raakte op de vorige speeldag niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen laagvlieger Seraing. Dat ondanks voldoende mogelijkheden om de drie punten thuis te houden. Beerschot profiteerde zo niet van het puntenverlies van KV Kortrijk, dat met 2-0 verloor op het veld van Club NXT.

Glenn Claes sprak achteraf over een "zuur" gevoel. Komende zondag trekt Claes met Beerschot naar Lierse, waar hij na vorig seizoen afzwaaide. Zijn contract werd niet verlengd en daar maakte Beerschot handig gebruik van om hem binnen te halen.

Een speciale wedstrijd voor Claes

"Natuurlijk zal dat voor mij als een speciale wedstrijd aanvoelen", zegt Claes bij Het Laatste Nieuws. De krant merkt ook op dat ex-spelers van Lierse vlot scoren.

"Ik hoop die lijn door te trekken (lachje)", zegt Claes daarover. "Scoren zou leuk zijn, maar wat telt is de overwinning. Wie de goals maakt, is minder belangrijk."


"Het wordt tijd dat we nog eens de drie punten pakken", lijkt hij zich daarna te richten tot zijn teamgenoten. Afspraak nu zondag om 13.30 uur op Het Lisp.

