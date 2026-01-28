Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

Beerschot liet tegen Seraing een belangrijke kans liggen om te stijgen in het klassement. Glenn Claes erkent dat de ploeg zichzelf tekortdeed in de afwerking.

Dominantie zonder rendement

Beerschot begon het nieuwe jaar met wisselende resultaten en bleef ook tegen Seraing steken op een scoreloos gelijkspel. De thuisploeg zette vanaf het begin druk en creëerde meerdere mogelijkheden. Een afgekeurd doelpunt en pogingen van Claes en Haraguchi toonden de aanvallende intenties.

Na een halfuur kreeg Vula een uitgelezen kans, maar zijn kopbal miste precisie. Kort voor rust volgde een tweede mogelijkheid, opnieuw zonder succes. Seraing kwam nauwelijks onder de druk uit, terwijl Beerschot het overwicht niet kon omzetten in een voorsprong.

Teleurstelling bij Beerschot

Na de pauze bleef het spelbeeld onveranderd. Een poging van Seraing werd van de lijn gehaald, waarna Beerschot opnieuw een reeks grote kansen kreeg. Brahic raakte de lat en Vula bleef ongelukkig in de afwerking. Claes erkende de tekortkomingen. “Iedereen had het vandaag moeilijk om te scoren. Ik neem mezelf er ook bij”, aldus Glenn Claes in Het Laatste Nieuws.

Hij benadrukte dat de ploeg voldoende mogelijkheden had. “Kansen genoeg, maar we vergeten onszelf te belonen.” Volgens hem ligt het niet aan de kwaliteit, verwijzend naar de betere afwerking voor de winterstop. “Ons geleverd spel was meer dan degelijk.”


In het slotkwartier nam de druk toe. Een betwiste strafschopfase en aanhoudende druk leverden geen doelpunt op. De wedstrijd eindigde in 0‑0, opnieuw puntenverlies voor Beerschot. Claes bleef voorzichtig in zijn reactie. “Ik heb de beelden nog niet bekeken, maar er waren vandaag veel discutabele fases”, besluit hij. “Door de nederlaag van Kortrijk hadden we vandaag een gouden zaak kunnen doen. Dit is zuur, heel zuur.”

