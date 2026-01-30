Wie loten Club Brugge en Genk? Dit zijn de mogelijke tegenstanders

Vrijdagmiddag wordt in het Zwitserse Nyon geloot voor de tussenrondes van de Champions League en de Europa League. Club Brugge en Racing Genk weten dan wie hun volgende tegenstander wordt. Blauw-zwart komt uit in de Champions League, Genk in de Europa League.

Club Brugge verzekerde zich woensdagavond met een 3-0-zege tegen Olympique de Marseille voor de tweede keer op rij van deelname aan de tussenronde van het kampioenenbal. Voor de loting is Brugge als negentiende geen reekshoofd en kan het dus Atlético Madrid of Juventus tegenkomen.

Juventus of Atlético Madrid voor Club

De heenwedstrijden worden op 17 en 18 februari gespeeld, de terugwedstrijden een week later. Omdat Club Brugge niet-reekshoofd is, speelt het eerst thuis. De winnaars plaatsen zich voor de achtste finales, waar topclubs als Liverpool of Tottenham wacht.

Vorig seizoen overleefde Club nipt de groepsfase met elf punten, maar werd het avontuur in de achtste finales beëindigd door Aston Villa. Twee seizoenen geleden haalden de West-Vlamingen ook al de achtste finales, toen tegen Benfica. Met tussendoor een halvefinale in de Conference League bewijst Club al enkele jaren Europees solide te presteren.

Dinamo Zagreb of Brann Bergen voor Genk?

Racing Genk deed donderdag wat het moest met een 2-1-zege tegen Malmö, maar strandde net buiten de top acht en moet daarom naar de tussenronde van de Europa League. Als negende uit de League Phase neemt Genk het op tegen een van de nummers zeventien tot en met 24.

Voor Genk betekent dat een loting tegen Dinamo Zagreb of Brann Bergen. De heenwedstrijd wordt op verplaatsing afgewerkt op 19 februari, een week later ontvangt Genk de tegenstander in eigen stadion. Winnaars plaatsen zich voor de achtste finales, waar opnieuw uitdagende Europese duels wachten.