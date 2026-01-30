Vlaamse voetbalclub voor tweede keer failliet, maar 200 jeugdspelers mogen nog niet naar andere club

De toekomst van SKN Sint-Niklaas blijft onzeker. Na het tweede faillissement is de club voorlopig volledig stilgelegd. Door een lopend hoger beroep mogen geen trainingen of wedstrijden plaatsvinden.

Voetbal Vlaanderen vraagt ouders van de 200 jeugdspelers om minstens drie weken te wachten met een overstap naar een andere club. Spelers zijn nog niet automatisch vrij om te vertrekken door de lopende juridische procedure.

Alle geplande wedstrijden worden voorlopig op forfait gezet. Als tegen het weekend van 14 februari geen uitspraak volgt, wordt een algemeen forfait voor alle teams ingevoerd. Vanaf dat moment kunnen spelers via een administratieve transfer probleemloos overstappen.

De spelers van Sint-Niklaas zijn niet automatisch vrij na faillissement-procedure

“Na drie opeenvolgende forfaits kan SKN geen verzet meer aantekenen tegen een overstap", zegt Philippe Rosier van Voetbal Vlaanderen. Het wachten voorkomt administratieve problemen voor ouders en spelers. Snellere overstap is enkel mogelijk via een speciaal comité.

De stad Sint-Niklaas organiseert ondertussen opvang voor de jeugdspelers. Wie wil, kan blijven trainen en vriendschappelijke wedstrijden spelen tot het einde van het seizoen.



Ouders die hun lidgeld willen terugkrijgen, moeten een officiële schuldvordering indienen en zich registreren als schuldeiser. Alleen dan kunnen zij aanspraak maken op een terugbetaling.