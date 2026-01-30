Waarom de volgende wedstrijd van Bayern München heel speciaal zal zijn voor Vincent Kompany

Bayern München neemt het zaterdag op verplaatsing op tegen Hamburger SV. Vincent Kompany verscheen vooraf op de persconferentie in aanloop naar deze, voor hem, bijzondere wedstrijd tegen zijn voormalige club.

Bayern München won doorheen de week nog met 1-2 op het veld van PSV op de laatste speeldag van de League Phase in de Champions League. Afgelopen weekend liep het echter minder goed, want in de competitie leden de Duitsers hun eerste competitienederlaag van het seizoen (1-2 tegen Augsburg).

De wedstrijd van zaterdag wordt een bijzondere voor Vincent Kompany, die tussen 2006 en 2008 als speler actief was bij Hamburg. "Het is altijd iets speciaals voor mij, net als de stad Hamburg", gaf de trainer aan.

Een speciale wedstrijd voor Vincent Kompany

"Hier wonen was bijzonder en dat is het nog altijd. Tegelijk weet ik dat HSV volop in heropbouw is. Als de rust en stabiliteit er zijn, weet ik – omdat ik het zelf heb meegemaakt – dat er echt potentieel zit in deze club."

Hamburg staat momenteel 14e in het klassement, maar Kompany benadrukt dat het om een historische club gaat. "Wanneer alles gezond en stabiel is, hoort dit een ploeg te zijn die normaal gezien bovenin meedraait in Duitsland. Dat gevoel heb ik nog altijd."



"De voorbereiding op deze wedstrijd is goed verlopen. Ze zijn sterk in eigen huis. Ik verwacht een ploeg die voor de punten zal vechten en die thuis in zichzelf gelooft. Maar wij hebben ook het volle vertrouwen en zijn helemaal klaar voor deze match", besluit hij.