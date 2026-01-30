Cercle Brugge krijgt boost voor Antwerp: "Een enorme opsteker"

Lorenz Lomme
Cercle Brugge krijgt boost voor Antwerp: "Een enorme opsteker"
Foto: © photonews

Cercle Brugge speelt morgen gastheer voor Antwerp in de Jupiler Pro League. Groen-zwart wil ook tegen de Great Old ongeslagen blijven in 2026, onder impuls van de herboren Christiaan Ravych.

Ravych heeft na een moeilijk moment dit seizoen zijn basisplaats opnieuw veroverd achterin bij Cercle. Daar zag hij onlangs Edgaras Utkus afzwaaien naar Saoedi-Arabië.

Een enorme opsteker

Ravych zag Utkus vorige week een belangrijke rol spelen in de late gelijkmaker in Genk. "Onze coach stuurde Edgaras mee voorin en dat bleek de juiste zet", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik ben er van overtuigd dat het puntje in Genk nog heel belangrijk kan blijken in de eindafrekening", denkt Ravych. "Zelfs al speelden we niet onze beste match, is het toch een enorme opsteker dat we ongeslagen bleven."

"Nu al vier matchen op rij. Je merkt aan alles dat de dingen op positieve manier evolueren bij ons. Ook voor mezelf, ja, ik had inderdaad even een dipje, maar voel dat het de jongste weken weer vlotter loopt", aldus Ravych.

Lees ook... Onverwachte wending bij Antwerp in aanloop naar clash met Cercle Brugge
Cercle wil er tegen Antwerp vijf wedstrijden zonder een nederlaag van maken. De Great Old wil zich dan weer herpakken na de thuisnederlaag tegen Charleroi.

Volg Cercle Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (31/01).

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
Antwerp
Cercle Brugge
Christiaan Ravych

