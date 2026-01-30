La Louvière krijgt zware opdoffer te verwerken tijdens wedstrijd tegen KAA Gent

Op lange termijn zou dit wel eens zeer slecht nieuws kunnen zijn voor Frédéric Taquin en de RAAL. Tegen KAA Gent moest Joël Ito al na iets meer dan een halfuur spelen zijn ploegmaats verlaten met een blessure.

Vrijdagavond trapten RAAL La Louvière en KAA Gent de 23e speeldag van de Jupiler Pro League af in de Easi Arena. Een belangrijke wedstrijd voor de Wolven in de strijd tegen de play-downs, en voor de Buffalo’s met het oog op een plaats in de top zes.

De eerste helft kende weinig animo, maar rond het halfuur leek de match — en misschien ook het seizoenseinde van de Wolven — een beslissende wending te nemen.

Frédéric Taquin moest namelijk al voor de 18e keer dit seizoen een basisspeler noodgedwongen vervangen: Joël Ito, een sleutelstuk op het Louviers middenveld.

RAAL verliest Joël Ito met een blessure

Met nog een tiental minuten te spelen voor rust ging de middenvelder zitten en werd hij meteen vervangen door Samuel Gueulette. Voor La Louvière blijft het nu afwachten hoe ernstig de blessure van Ito is.

Lees ook... Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière›

Opnieuw slecht nieuws voor het middenveld van de RAAL, dat eerder al Owen Maes moest missen. Uiteindelijk speelde La Louvière nog 1-1 gelijk tegen Gent.