Thibaut Courtois woedend: kleedkamer Real Madrid is rot

Thibaut Courtois woedend: kleedkamer Real Madrid is rot
Thibaut Courtois trok woensdagavond na de nederlaag van Real Madrid bij Benfica alle aandacht naar zich toe. Terwijl de hele ploeg richting de kleedkamer trok, liep de doelman alleen richting het vak met supporters.

Hij probeerde zijn ploegmaats over te halen om hem te volgen, maar merkte dat niemand hem wilde vergezellen. Courtois stapte zichtbaar verontwaardigd verder en bedankte alleen de fans voor hun steun.

Tijdens de wedstrijd zelf liet Courtois zich ook opvallen door zijn kritiek op medespelers. Veel duels werden verloren, omschakelen bij balverlies gebeurde niet, en verdedigers lieten Benfica vaak meters vrij.

Thibaut Courtois moest alleen naar de kwade fans stappen

Kylian Mbappé, die een uitstekend seizoen draait, ondersteunde Courtois na afloop. Hij bekritiseerde eveneens het gebrek aan inzet en consistentie binnen de groep en benadrukte dat zo’n prestatie onacceptabel is voor een ploeg van Real Madrid.

De beelden van Courtois die alleen naar het vak van de supporters wandelt, gingen viraal op sociale media. Ze illustreren de spanningen binnen het team en het ontbreken van leiderschap bij andere spelers.

Analisten en fans vragen zich af of deze kloof tussen spelers en leiders kan worden gedicht. De actie van Courtois toont dat zelfs ervaren spelers moeten ingrijpen om verantwoordelijkheid te nemen, maar dat de rest van het team momenteel niet volgt.

