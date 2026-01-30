Supportersclub Standard doet opmerkelijke oproep voor Anderlecht: "Passie is een motor, geen obstakel"

La Famille des Rouches, de supportersclub van Standard wil van de Clasico tegen Anderlecht een wedstrijd maken die in het teken staat van respect en verantwoordelijkheidszin. Daarvoor deden ze dan ook een oproep om het kalm te houden zondag tegen Anderlecht.

Standard ontvangt Anderlecht komende zondag voor een altijd beladen duel. De spanning ligt traditioneel hoog, zeker na de incidenten die de vorige wedstrijd van de Rouches tegen AA Gent overschaduwden. In die context lanceerde La Famille des Rouches (FDR) een duidelijke oproep tot kalmte.

“De FDR roept onze supporters warm op om kalmte, respect en verantwoordelijk gedrag aan de dag te leggen. In deze delicate periode zijn eenheid en solidariteit rond de ploeg essentieel”, klinkt het in een communiqué.

De supportersvereniging benadrukt het bijzondere karakter van het duel. “De Clasico is een uniek moment: hij belichaamt de passie, de vurigheid en de trouw die onze aanhang al jaren kenmerken. Die collectieve kracht, waar ons publiek om bekendstaat, moet zich op een positieve manier uiten, met respect voor spelers, officials, tegenstanders en alle supporters.”

De FDR rekent op een voorbeeldig gedrag van iedereen, zowel in de tribunes als rond het stadion. “We vragen supporters om hun energie te kanaliseren in steun voor de ploeg, elk gedrag dat spanningen kan uitlokken te vermijden en opnieuw te tonen dat onze passie een motor is, nooit een obstakel.”

“Laten we van deze Clasico een moment van respect, samenhang en eenheid maken, in lijn met de waarden die we uitdragen. Draag onze kleuren met trots en toon dat onze passie een kracht kan zijn, geen risico”, besluit La Famille des Rouches.