'Westerlo baalt: mooie inkomende transfer valt in het water'

KVC Westerlo hoopt niet in de problemen te komen in 2026 en lijkt zich daarvoor te willen versterken. Eén inkomende transfer lijkt alvast af te springen.

Westerlo stond eerder deze week volgens L'Équipe dicht bij de komst van Kwon Hyeok-Kyu. De Zuid-Koreaanse middenvelder speelt momenteel voor het Franse FC Nantes.

Ook Sacha Tavolieri maakte op X gewag van de transfer, maar volgens de transfexpert zou de deal nu tóch niet doorgaan.

Onenigheid tussen beide partijen

De speler leek een contract te gaan tekenen bij de Kemphanen, maar door onenigheid tussen beide partijen lijkt de transfer nu van de baan.

Tavolieri vermeldt er niet bij of er een probleem was tussen de speler en Westerlo of de twee betrokken clubs. Hoe dan ook lijkt Westerlo het geweer van schouder te moeten veranderen.

Hyeok-kyu Kwon zelf zal een nieuwe club moeten vinden om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Bij Nantes schippert hij momenteel tussen de bank en de basis en kwam hij dit seizoen amper twaalf keer in actie.



