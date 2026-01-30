Rode Duivel verlaat Italië en gaat aan de slag in Spanje

Rode Duivel verlaat Italië en gaat aan de slag in Spanje

Na een moeilijke periode in Napels en Turijn zal Cyril Ngonge proberen zich opnieuw in de kijker te spelen bij Espanyol Barcelona in La Liga.

Cyril Ngonge had in januari 2024 een mooie transfer binnengehaald door bij Napoli te tekenen. Nadat hij zich had laten opmerken bij Hellas Verona, had de Belgische vleugelspeler 20 miljoen euro gekost voor de Napolitaanse club. Helaas speelde de Rode Duivel weinig en heeft hij de directie niet kunnen overtuigen.

Nog geen succes bij Torino

Ook al heeft hij de kampioenstitel gewonnen met Romelu Lukaku, werd Ngonge afgelopen zomer aan Torino uitgeleend om terug aan speelminuten te komen. De dingen verlopen niet echt zoals gepland, want hij heeft dit seizoen slechts één doelpunt gemaakt in 20 Serie A-wedstrijden. Zijn marktwaarde is gedaald tot 8 miljoen euro.

Ngonge zou zich bij een club in La Liga moeten aansluiten

Volgens Fabrizio Romano zou de Belg zich deze winter in Spanje aansluiten. Espanyol Barcelona heeft een akkoord met Napoli bereikt om hem te contracteren. Een nieuwe uitdaging in La Liga om zijn carrière nieuw leven in te blazen.

De transfer zal plaatsvinden in de vorm van een uitleenbeurt met een optionele aankoopoptie. Het totale bedrag zou 18 miljoen euro kunnen bedragen (16 miljoen plus 2 miljoen aan bonussen). Espanyol gelooft sterk in het potentieel van de Belg.

Ngonge zal een nieuw kampioenschap gaan ontdekken na zijn ervaringen bij Napoli en Torino. De vleugelspeler heeft een contract tot juni 2028. Als Espanyol tevreden is, zou hij Napoli na twee jaar moeten verlaten.

