OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft nieuwe spits helemaal beet, dit zijn de details

KVC Westerlo heeft zijn aanvalslinie versterkt. De Kemphanen stelden vrijdagavond een nieuwe spits voor, die tot het einde van het seizoen extra offensieve opties moet bieden in 't Kuipje.

KVC Westerlo was deze wintermercato nog op zoek naar extra versterking vooraan. Vrijdagavond stelden de Kemphanen hun nieuwe spits officieel voor.

Enis Destan tekende namelijk een contract in 't Kuipje. Hij wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd van het Engelse Hull City. Een aankoopoptie zit er niet bij.

Westerlo haalt Enis Destan op huurbasis

De 23-jarige Turk deed al ervaring op bij Altinordu en Trabzonspor in Turkije. Nadien trok de aanvaller naar Polen, waar hij bij Warta Poznan terechtkwam uit uitleenbasis.

In de zomer van 2025 vertrok hij definitief (en transfervrij) naar Hull City. Daar speelde hij dit seizoen al 18 wedstrijden, waarvan vier als titularis.



Nu zal hij in de Jupiler Pro League meer speelminuten proberen te verzamelen. Bij Westerlo zou spits Kyan Vaesen nog op weg naar de uitgang zijn.