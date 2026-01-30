"Hij is fysiek top": Onur Cinel ziet enorm veel potentieel in deze speler van Cercle Brugge

Cercle Brugge is vier wedstrijden ongeslagen in de Jupiler Pro League, maar zal moeten schuiven achterin na het vertrek van Edgaras Utkus. Coach Onur Cinel kreeg met Geoffrey Kondo wel al verdedigende versterking.

Met Utkus verliest Cercle een sterkhouder achterin. De Vereniging anticipeerde echter op die uitgaande transfer door Geoffrey Kondo weg te halen bij het Franse USL Dunkerque.

Cercle betaalde maar liefst 2,5 miljoen euro voor de 23-jarige Fransman, die tot midden 2029 tekende in Brugge. Coach Onur Cinel ziet potentieel in zijn nieuwste aanwinst.

Kondo is fysiek top

"Edgaras was een beast, jawel, Geoffrey heeft echter de kwaliteiten om dat ook te kunnen worden", vertelt Cinel bij Het Laatste Nieuws. "Hij is snel, groot, dynamisch en heeft een goede verticale pass in beide voeten."

"Ik zie hem eerder als centrumback dan als flankverdediger, fijn is alvast dat hij fysiek top is. Maandag speelde hij nog met Dunkerque tegen Le Mans", aldus de oefenmeester.



"In een driemansdefensie, inderdaad, maar die aanpassing mag geen probleem vormen", denkt Cinel. "Jawel, zonder Utkus krijgt Chris Ravych nu meer verantwoordelijkheid achterin, al geldt dat voor iedereen in mijn piepjonge back four."