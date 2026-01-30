Onverwachte wending bij Antwerp in aanloop naar clash met Cercle Brugge

Onverwachte wending bij Antwerp in aanloop naar clash met Cercle Brugge
Foto: © photonews

Antwerp strijdt nog volop mee voor een plaats in de top zes, maar moet zaterdag bij Cercle Brugge zonder een vaste waarde langs de lijn. Assistent-trainer Robert Molenaar verlaat de club plots.

Antwerp strijdt dit seizoen nog volop mee voor de top 6. The Great Old staat op de negende plaats in het klassement met 27 punten. KV Mechelen, dat op de zesde plaats vertoeft, telt 32 punten.

Zaterdagnamiddag trekt de club richting West-Vlaanderen, waar het wordt ontvangen door Cercle Brugge. Een zege zou al een mooie stap richting de top zes zijn. Antwerp moet het wel zonder een belangrijk figuur doen.

Antwerp moet seizoen afwerken zonder Robert Molenaar

Volgens Het Nieuwsblad zal assistent-trainer Robert Molenaar er namelijk niet meer bij zijn tegen de Vereniging. Hij verlaat de club na een half jaar.

Hij assisteerde Stef Wils 16 wedstrijden en Joseph Oosting 8 matchen. Wat de volgende bestemming van Molenaar wordt, is nog niet geweten.

Oosting gaat nu verder met zijn assistenten Nicky Hofs en Faris Haroun. Molenaar was in het verleden nog hoofdtrainer bij onder meer NAC Breda, Almere City, Roda JC.

Volg Cercle Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (31/01).

