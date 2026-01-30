Ook Vincent Euvrard op de wip bij Standard? Coach geeft er zijn visie op

Vincent Euvrard voelt zich bij Standard niet op zijn gemak, omdat hij vindt dat zijn team niet het verwachte niveau haalt. De trainer van de Rouches verzekert echter niet bang te zijn voor een mogelijk ontslag.

Twee dagen voor de Clasico tegen Anderlecht sprak Standard-trainer Vincent Euvrard uitgebreid over de huidige gemoedstoestand binnen zijn groep. Na een week van mediastilte, opgelegd na de pijnlijke nederlaag tegen Gent en de daaropvolgende onrust, gaf hij zijn eerste uitgebreide toelichting.

Euvrard gaf toe dat de start van 2026 zwaar was en het team nog zoekt naar stabiliteit. Ondanks de zware nederlaag ziet hij zichzelf niet onder directe druk staan, in tegenstelling tot Anderlechts Besnik Hasi, die bij een verlies in Sclessin volgens berichten dicht bij ontslag zou staan. Het verschil in context maakt de Luikse trainer echter niet rustiger, zo blijkt uit zijn uitspraken.

Vincent Euvrard geeft voorbeelden uit het verleden

“Ontslagen worden maakt me niet bang”, zegt Euvrard. “Ik zou graag mijn avontuur bij Standard voortzetten en iets duurzaam opbouwen, maar ontslagen heb ik al meegemaakt en het heeft mijn loopbaan nooit gestopt. Ik ben verder gegaan en sta nu bij een grote club.”

De trainer verwijst naar eerdere ervaringen: “Ik ben bij Cercle en Leuven al vertrokken na respectievelijk een promotiefinale en een titel. Ook bij RWDM was ik kampioen en daarna heb ik Dender overgenomen. Kijk naar Wouter Vrancken: hij werd bedankt bij Gent, maar staat nu tweede met STVV, terwijl Gent nog steeds voor stabiliteit in de top zes vecht.”

Vincent Euvrard is vooral bezig met het niveau van Standard

Euvrard benadrukt dat zijn bezorgdheid niet persoonlijk is, maar over de prestaties van het team: “Steeds minder ontslagen coaches zegt iets over de korte termijn, niet over bekwaamheid of resultaatgerichtheid. Ik ben niet bang om ontslagen te worden, maar ik ben niet sereen omdat mijn ploeg nog niet het niveau haalt dat ik voor ogen heb en niet de juiste richting evolueert.”



De trainer sluit af met een blik op de toekomst: “De rust zal terugkeren wanneer ik de juiste oplossingen vind om het team vooruit te helpen en plezier en trots terug te brengen. Dat gaat verder dan alleen mijn werk als coach, maar dat is waar ik nu op focus.”