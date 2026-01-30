Rampscenario voor Kevin De Bruyne én Rode Duivels? Situatieschets ineens heel negatief

Rampscenario voor Kevin De Bruyne én Rode Duivels? Situatieschets ineens heel negatief
Foto: © photonews

Kevin De Bruyne (34) blijft hard werken aan zijn herstel, maar een ervaren Italiaanse coach plaatst vraagtekens bij zijn terugkeer. Tiberio Ancora, jarenlang personal trainer van onder andere Antonio Conte, Juventus en Napoli, noemt het moeilijk om De Bruyne weer op topniveau te zien komen.

Eind januari liet De Bruyne zelf nog van zich horen op het Gala van de HLN Gouden Schoen. Hij gaf aan dat de revalidatie goed verloopt en dat hij binnenkort zou beginnen met lopen. “Ik maak vorderingen, dus ik ben zeer positief”, zei hij toen.

Woensdag werd duidelijk dat de Rode Duivel al oefeningen doet op het strand van Sint-Anneke in Antwerpen. Met weerstandsbanden werkte hij aan kracht, balans en balgevoel, inclusief sprong- en loopoefeningen. Positieve signalen dus voor de fans van Manchester City en België.

Haalt Kevin De Bruyne het WK in topvorm? Grote twijfels

Toch klinkt er in Italië een ander geluid. Ancora, die afgelopen zomer Napoli verliet, ziet het negatief in bij La Gazzetta dello Sport. “Ik ken Kevin en zie het eerlijk gezegd niet optimistisch in. Op 34-jarige leeftijd is het niet gemakkelijk om het ritme terug te vinden, zeker als de anderen twee keer zo snel lopen.”

De coach benadrukt dat De Bruyne vorig jaar nog een sterke kampioensmentaliteit liet zien, maar dat leeftijd en herstel na blessures een serieuze uitdaging vormen. Hij twijfelt of De Bruyne nog in dit seizoen in competitie zal terugkeren op het niveau dat we van hem gewend zijn.


Ancora deelt ook zijn zorgen over Romelu Lukaku (32) en waarschuwt voor overhaaste terugkeer na blessures. Voor De Bruyne ligt de focus nu volledig op rustig opbouwen, waarbij geduld cruciaal zal zijn voor een mogelijke terugkeer in de topcompetities.

