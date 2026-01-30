Antwerp-trainer Oosting zit met personeelsproblemen en laat weinig los over transfers

Antwerp-trainer Oosting zit met personeelsproblemen en laat weinig los over transfers

Antwerp moet het zaterdag in de uitwedstrijd tegen Cercle Brugge stellen zonder enkele belangrijke spelers. Vooral in de verdediging is het krap, met Kouyaté geschorst in de beker en Van den Bosch die in de competitie op een kaart van schorsing staat. Trainer Oosting noemt het "een aandachtspunt".

Ook verder op het veld is niet alles rozengeur en maneschijn. Adekami, Hairemans en Benitez zijn nog steeds out. Benitez kampt bovendien met ziekte en lijkt twijfelachtig voor de heenmatch van de beker tegen Anderlecht volgende donderdag. Ook Xander Dierckx is ziek en een twijfelgeval voor morgen.

Op het middenveld moet Praet opnieuw op de zes positie spelen. Oosting vertrouwt op hem voor balrecuperatie en defensieve stabiliteit. “Dat zie ik qua balrecuperatie en dergelijke ook wel in hem”, aldus de coach.

Antwerp zit met heel wat afwezigen voor de match tegen Cercle

Na de slechte prestaties tegen Dender en Charleroi is de druk op de spelersgroep groot. Oosting benadrukt dat zijn team zich moet herpakken om deelname aan de Champions’ play-offs niet in gevaar te brengen.

“Cercle is een taaie tegenstander, die ook gevaarlijk kan zijn door opportunistisch te spelen. We moeten honderd procent zijn, zowel aan de bal als zonder bal.”


Qua mercato heeft Antwerp nog tot maandagavond de tijd om versterking aan te trekken. Er kan nog een verdediger bijkomen, een creatieve middenvelder – met Zulte Waregem-speler Jeppe Erenbjerg in beeld – en eventueel een spits. Oosting blijft echter terughoudend over details. “Stel die transfervragen alsjeblieft aan Marc Overmars. Ik hou dat soort zaken intern.”

Volg Cercle Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (31/01).

