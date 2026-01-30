Fan Council Anderlecht stuurt dringend bericht naar alle supporters die naar Standard reizen

Voor het eerst sinds 2023 mogen Anderlecht-fans weer mee naar Sclessin. Zondag trekt een groep van zo'n 1.200 paars-witte supporters richting Luik voor de Clasico tegen Standard.

De beladen sfeer wordt versterkt door de slechte resultaten van beide teams en eerdere incidenten met Standard-fans na de nederlaag tegen AA Gent.

De Fan Council van Anderlecht roept zijn achterban op om kalm te blijven, ongeacht de gebeurtenissen op en rond het veld. In een officieel statement benadrukken ze dat verantwoorde steun cruciaal is.

De Fan Council van Anderlecht roept op tot kalmte bij de fans die naar Standard gaan

“Zondag trekken we met meer dan 1.000 supporters naar Standard. Dat is iets om trots op te zijn, maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee", luidt het bericht. “We vragen iedereen dringend om rustig te blijven, wat er ook gebeurt.”

De supportersraad waarschuwt dat elk incident zware gevolgen kan hebben. Toekomstige verplaatsingen kunnen anders volledig worden verboden en media-aandacht bij problemen kan de club en de fans alleen maar schaden.

“Dit is hét moment om te tonen dat verplaatsingen ook veilig en correct kunnen verlopen, zelfs met een grote supportersgroep", aldus de Fan Council. “Steun de ploeg met passie, maar altijd op een respectvolle manier.”

