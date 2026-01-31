Genk zoekt vaste spits: coach Nicky Hayen wil nog iets heel duidelijk maken

Sinds de trainerswissel bij Racing Genk is niets nog vanzelfsprekend in de spits. Nicky Hayen zoekt naar de juiste formule en schuift met zijn pionnen.

Nicky Hayen is sinds eind december trainer van Racing Genk, waar hij Thorsten Fink verving. Na zo'n anderhalve maand is de hiërarchie in de spits nog steeds niet helemaal duidelijk.

De Truienaar schudde de pikorde door elkaar. Wat wel zeker lijkt, is dat Jusef Erabi niet meer in het verhaal voorkomt. Onder Hayen mocht hij nog geen enkele minuut spelen in een officiële wedstrijd.

Zoektocht naar rendement in de punt

Aaron Bibout, Robin Mirisola en Hyeon-gyu Oh wisselen elkaar voorlopig af. Oh mocht tegen Malmö opnieuw starten maar kwam niet tot scoren. Nicky Hayen benadrukte dat hij nog steeds vertrouwen heeft in de Zuid-Koreaan, die onder Fink werd gezien als vaste nummer 9.

"Onze spitsen, alle vier, hebben de laatste weken en maanden niet het hoogste rendement behaald", stelt Hayen vast. "Af en toe moet je keuzes maken dan. Oh heeft nog steeds zijn waarde voor de club."



"Tegen Malmö heeft hij opnieuw bewezen dat hij heel actief is op het veld. Hij creëerde ook zelf de kansen. Hij mist ze wel, maar het is voor mij ook heel belangrijk om ze te creëren. We willen zo snel mogelijk ons hoogst mogelijke niveau terugkeren, en daar is Oh zeker een onderdeel van", besluit de Genkse T1.