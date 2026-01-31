Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

Er wacht RSC Anderlecht een moeilijke taak dit weekend. Het moet eigenlijk gaan winnen op bezoek bij Standard om niet nog meer averij op te lopen in de stand én om de supporters opnieuw achter zich te krijgen. Het puntenverlies tegen Dender heeft er flink op ingehakt.

Zowel Standard als Anderlecht hebben flink wat werk aan de winkel. Vorig weekend beleefden ze tegen respectievelijk KAA Gent en FCV Dender EH heel erg lastige momenten. En dus is het van moeten dit weekend.

Sam Kerkhofs wordt moedeloos van het spel van RSC Anderlecht

De 0-0 tussen Anderlecht en hekkensluiter Dender van afgelopen zondag heeft ook de analisten meer dan beroerd. Sam Kerkhofs - zelf ook supporter van paars-wit - was moedeloos te noemen in 90 Minutes over het geleverde spel.

"Het was echt niet goed. De wedstrijd was écht niet goed. Het loopt slecht, het is echt saai. Iedereen ziet het, als Anderlechtsupporter ben je daar niet tevreden mee", bond hij meteen de koe de bel aan - al was ook een nederlaag niet verdiend geweest.

Anderlecht heeft het moeilijk om het spel te maken

Filip Joos pikte in: "Ik heb echt het gevoel dat hoe minder hoog de tegenstander aangeschreven staat, hoe meer er wordt verwacht dat Anderlecht iets moet doen en hoe moeilijker het wordt. Als ze zich kunnen enten op een betere ploeg, dan lukt het wel nog zoals tegen Union of Club Brugge."

"Anderlecht had geen kansen in de eerste helft. En in de tweede helft gaat het over een kans die Dender zelf weggeeft. En dat thuis tegen de laatste", had ook Wesley Sonck een woordje mee te spreken in de zaak. "Ik vind dat er te weinig van de spitsen komt en van de mensen erachter."

Volg Standard - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (01/02).

Anderlecht
Standard

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

