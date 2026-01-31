OFFICIEEL: Vincent Kompany speelt sleutelfiguur kwijt (aan Arsenal, Atlético Madrid of Napoli?)

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt en Muzamel Rahmat
| Reageer
OFFICIEEL: Vincent Kompany speelt sleutelfiguur kwijt (aan Arsenal, Atlético Madrid of Napoli?)

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is officieel: Leon Goretzka zal Bayern München aan het eind van het seizoen verlaten. De Duitser stond twee seizoenen onder het bevel van Vincent Kompany, maar er komt een einde aan die samenwerking. Er zijn verschillende kapers op de kust.

Het is een belangrijke ontwikkeling in het Duitse voetbal die zich nu voltrekt. Na acht seizoenen in Beieren zal Leon Goretzka aan het eind van het seizoen gratis vertrekken bij het Bayern München onder leiding van Vincent Kompany.

Sportief directeur komt met bevestiging van einde Leon Goretzka

De Duitse middenvelder zit aan het eind van zijn contract en zal niet bijtekenen. Sportief Directeur Christoph Freund heeft het bevestigd. Minder invloedrijk dan voorheen, heeft hij de plek die hij een paar jaar geleden bezette niet teruggevonden.

De club maakte het nieuws officieel op zijn sociale kanalen door de speler te eren. De 30-jarige Duitser is een gerespecteerd boegbeeld in de kleedkamer: "Leon Goretzka zal Bayern deze zomer verlaten na acht succesvolle jaren."

Goretzka zal zeker niet tekortkomen aan belangstelling. Atlético Madrid en Tottenham worden genoemd als serieuze opties om hem komende zomer te verwelkomen, terwijl ook Arsenal en Napoli zich de voorbije maanden al roerden. 

In afwachting van juni blijft de speler professioneel en gefocust op zijn doelstellingen bij München. De Beierse supporters krijgen de kans om hun kampioen te begroeten tijdens de thuiswedstrijden en er wordt gehoopt op nog wat extra prijzen de komende maanden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Bayern München
Leon Goretzka

Meer nieuws

'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

'Overeenkomst bereikt: KAA Gent kan plots flink cashen op verdediger'

11:30
Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

Rode Duivel wordt stilaan een 'nachtmerrie van 43 miljoen euro'

11:00
Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

Van der Elst en Vanhaezebrouck laten zich uit over het titeldebat: "Het is voor hen"

10:30
LIVE: Sven Vandenbroeck komt met stevige opsteker Zulte Waregem voor duel met KVC Westerlo

LIVE: Sven Vandenbroeck komt met stevige opsteker Zulte Waregem voor duel met KVC Westerlo

09:45
Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

Afkoopclausule: 'Club Brugge heeft opvolger Ordonez op het oog voor amper twee miljoen euro'

10:00
LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

LIVE: Zet Cercle zijn ongeslagen reeks verder of kan Antwerp de rug rechten?

09:15
Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

Hein Vanhaezebrouck ziet het verschil tussen Club Brugge en Union SG

09:30
Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

Analisten keihard voor RSC Anderlecht richting Standard: "Thuis tegen de laatste ..."

08:40
'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'

'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'

07:30
🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière

🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière

08:20
1
Peter Vandenbempt met veel lof voor Club Brugge én Union SG: "Nog straffer"

Peter Vandenbempt met veel lof voor Club Brugge én Union SG: "Nog straffer"

08:00
5
DONE DEAL: ex-speler Anderlecht (en OH Leuven) maakt spectaculaire terugkeer in Belgisch profvoetbal

DONE DEAL: ex-speler Anderlecht (en OH Leuven) maakt spectaculaire terugkeer in Belgisch profvoetbal

07:40
Na blessure tijdens CL-wedstrijd: eindelijk meer nieuws over Jérémy Doku

Na blessure tijdens CL-wedstrijd: eindelijk meer nieuws over Jérémy Doku

07:00
Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico

06:30
2
Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

Knokken, bikkelen en zich vastbijten in kunstgras! KAA Gent kende een moeilijke avond in La Louvière

22:40
La Louvière krijgt zware opdoffer te verwerken tijdens wedstrijd tegen KAA Gent

La Louvière krijgt zware opdoffer te verwerken tijdens wedstrijd tegen KAA Gent

23:00
Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik

Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik

21:01
12
Club NXT en Jong Genk delen klappen uit in de Challenger Pro League

Club NXT en Jong Genk delen klappen uit in de Challenger Pro League

22:30
Waarom de volgende wedstrijd van Bayern München heel speciaal zal zijn voor Vincent Kompany

Waarom de volgende wedstrijd van Bayern München heel speciaal zal zijn voor Vincent Kompany

19:20
Ivan Leko ziet nu al duidelijk voordeel voor Club Brugge tegen Atlético Madrid

Ivan Leko ziet nu al duidelijk voordeel voor Club Brugge tegen Atlético Madrid

22:00
2
Bundesliga-club grijpt zwaar in bij ex-speler van Standard, Zulte Waregem en Gent: "Ernstig wangedrag"

Bundesliga-club grijpt zwaar in bij ex-speler van Standard, Zulte Waregem en Gent: "Ernstig wangedrag"

21:41
1
Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

Terwijl iedereen naar Union en Club kijkt: krijgen we dit weekend een nieuwe leider in de JPL?

21:20
Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico Interview

Vincent Euvrard richt zich tot de Standard-supporters voor cruciale Clasico

20:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Bobb - Schjelderup - Scherpen - Oh - Mitrovic - Sahabo - Adinany

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Bobb - Schjelderup - Scherpen - Oh - Mitrovic - Sahabo - Adinany

20:02
Wat betekent dit voor Jérémy Doku? Manchester City neemt afscheid van aanvaller

Wat betekent dit voor Jérémy Doku? Manchester City neemt afscheid van aanvaller

20:02
1
Rode Duivel verlaat Italië en gaat aan de slag in Spanje

Rode Duivel verlaat Italië en gaat aan de slag in Spanje

18:00
OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft nieuwe spits helemaal beet, dit zijn de details

OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft nieuwe spits helemaal beet, dit zijn de details

20:20
Onverwachte wending bij Antwerp in aanloop naar clash met Cercle Brugge

Onverwachte wending bij Antwerp in aanloop naar clash met Cercle Brugge

19:40
1
Cercle Brugge krijgt boost voor Antwerp: "Een enorme opsteker"

Cercle Brugge krijgt boost voor Antwerp: "Een enorme opsteker"

19:30
Thibaut Courtois woedend: kleedkamer Real Madrid is rot

Thibaut Courtois woedend: kleedkamer Real Madrid is rot

19:00
6
Ook Vincent Euvrard op de wip bij Standard? Coach geeft er zijn visie op Interview

Ook Vincent Euvrard op de wip bij Standard? Coach geeft er zijn visie op

18:40
Vlaamse voetbalclub voor tweede keer failliet, maar 200 jeugdspelers mogen nog niet naar andere club

Vlaamse voetbalclub voor tweede keer failliet, maar 200 jeugdspelers mogen nog niet naar andere club

18:20
1
'Westerlo ruikt jackpot: transfer van 6 miljoen op komst?'

'Westerlo ruikt jackpot: transfer van 6 miljoen op komst?'

17:45
Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"

Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler"

17:30
3
Lierse-Beerschot wordt bijzonder voor deze speler: "Scoren zou leuk zijn"

Lierse-Beerschot wordt bijzonder voor deze speler: "Scoren zou leuk zijn"

16:45
Fan Council Anderlecht stuurt dringend bericht naar alle supporters die naar Standard reizen

Fan Council Anderlecht stuurt dringend bericht naar alle supporters die naar Standard reizen

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 24
Leeds United Leeds United 16:00 Arsenal Arsenal
Wolverhampton Wolverhampton 16:00 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 16:00 Everton Everton
Chelsea Chelsea 18:30 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 Newcastle United Newcastle United
Aston Villa Aston Villa 01/02 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 01/02 Fulham Fulham
Nottingham Forest Nottingham Forest 01/02 Crystal Palace Crystal Palace
Tottenham Tottenham 01/02 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 02/02 Burnley Burnley

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Dit is de tegenstander van Club Brugge in de tussenronde van de Champions League Vital Verheyen Vital Verheyen over Ivan Leko ziet nu al duidelijk voordeel voor Club Brugge tegen Atlético Madrid Vital Verheyen Vital Verheyen over Diego Simeone waarschuwt Club Brugge al voor CL-tweeluik storfstievel storfstievel over Supporters van Standard en Anderlecht slaan de handen in elkaar voor de Clasico mantoch mantoch over Peter Vandenbempt met veel lof voor Club Brugge én Union SG: "Nog straffer" CringeMedia CringeMedia over Antwerp krijgt stevige transferboodschap van Zulte Waregem Negenduuzend Negenduuzend over La Louvière - KAA Gent: 1-1 My-T Vekkie My-T Vekkie over Ivan Leko verheugt zich al op volgende inkomende transfer bij Club Brugge: "Speciale speler" Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 Dit pijnlijk moment voor Davy Roef levert gouden punt op voor La Louvière André Coenen André Coenen over Moet Romeo Vermant mee naar het WK? De vraag stellen... Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved