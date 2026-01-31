OFFICIEEL: Vincent Kompany speelt sleutelfiguur kwijt (aan Arsenal, Atlético Madrid of Napoli?)

Het is officieel: Leon Goretzka zal Bayern München aan het eind van het seizoen verlaten. De Duitser stond twee seizoenen onder het bevel van Vincent Kompany, maar er komt een einde aan die samenwerking. Er zijn verschillende kapers op de kust.

Het is een belangrijke ontwikkeling in het Duitse voetbal die zich nu voltrekt. Na acht seizoenen in Beieren zal Leon Goretzka aan het eind van het seizoen gratis vertrekken bij het Bayern München onder leiding van Vincent Kompany.

Sportief directeur komt met bevestiging van einde Leon Goretzka

De Duitse middenvelder zit aan het eind van zijn contract en zal niet bijtekenen. Sportief Directeur Christoph Freund heeft het bevestigd. Minder invloedrijk dan voorheen, heeft hij de plek die hij een paar jaar geleden bezette niet teruggevonden.

De club maakte het nieuws officieel op zijn sociale kanalen door de speler te eren. De 30-jarige Duitser is een gerespecteerd boegbeeld in de kleedkamer: "Leon Goretzka zal Bayern deze zomer verlaten na acht succesvolle jaren."

Leon Goretzka verlässt im Sommer den FC Bayern nach acht erfolgreichen Jahren. Bis dahin werden wir alles daran setzen, gemeinsam weitere Titel zu gewinnen! Pack ma's, @leongoretzka_! 🔴⚪ pic.twitter.com/jGzuvuzT6N — FC Bayern München (@FCBayern) January 30, 2026

Goretzka zal zeker niet tekortkomen aan belangstelling. Atlético Madrid en Tottenham worden genoemd als serieuze opties om hem komende zomer te verwelkomen, terwijl ook Arsenal en Napoli zich de voorbije maanden al roerden.





In afwachting van juni blijft de speler professioneel en gefocust op zijn doelstellingen bij München. De Beierse supporters krijgen de kans om hun kampioen te begroeten tijdens de thuiswedstrijden en er wordt gehoopt op nog wat extra prijzen de komende maanden.