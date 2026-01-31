Franky Van der Elst laat zich stellig uit over miljoenendeal Club Brugge

Club Brugge blijft vol inzetten op Andreas Schjelderup. De 21-jarige Noorse winger beleefde deze week een sprookje. En dat zou ook zijn impact kunnen hebben op een mogelijke transfer naar Jan Breydel al dan niet.

Een weekje geleden maakten we al wereldkundig dat de transfer van Anders Schjelderup van Benfica naar Club Brugge zeer dichtbij kwam - De speler had zelfs al een persoonlijk akkoord te strikken met Club Brugge.

Komt Anders Schjelderup naar Club Brugge?

En Schjelderup zelf? Die lijkt nog steeds graag naar Jan Breydel te willen komen. Maar helemaal zeker is het niet meer. Zo gaf Gianluca Di Marzio na de stunt in de Champions League tegen Real Madrid meteen aan dat zijn team hem zou willen houden.

Bij Club Brugge beseffen dat ze diep in de buidel zullen moeten tasten en dat lijken ze ook te willen doen. Een overeenkomst met Benfica is er echter nog niet voor de winger en dus blijft het afwachten wat er gaat gebeuren.

Club Brugge kan veel geld uitgeven

"Er zijn een paar miljoen bij gekomen deze week vermoed ik", aldus Franky Van der Elst in Frank en Franky. "Hij maakte twee goals tegen Real Madrid en het waren twee mooie goals ook. Het is meer een type Tzolis, minder een winger zoals Forbs en Diakhon."

Lees ook... 'Club Brugge tast héél diep in de buidel: op één na duurste transfer'›

"Niet betaalbaar meer? Dat weet je allemaal niet. Als ze Tzolis verkopen voor 35 miljoen euro, dan kunnen ze misschien een miljoen of drie-vier meer betalen voor Schjelderup", aldus de gewezen middenvelder van Club Brugge.