Dit is de tegenstander van Club Brugge in de tussenronde van de Champions League

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 3 reacties
Dit is de tegenstander van Club Brugge in de tussenronde van de Champions League
Foto: © photonews

In het Zwitserse Nyon werd er vandaag geloot voor de tussenronde van de Champions League, waar ook Club Brugge aan deelneemt. Blauw-zwart treft daarin het Spaanse Atlético Madrid.

Club Brugge weet wie het treft in de volgende ronde van de Champions League. Bij de loting kwam blauw-zwart als niet-reekshoofd terecht tegenover Atlético Madrid. Juventus was de andere, maar uiteindelijk ongetrokken optie.

De tussenronde wordt gespeeld over twee wedstrijden. Club begint met een thuismatch in het Jan Breydelstadion op 17 of 18 februari, de terugwedstrijd in Madrid volgt een week later op 24 of 25 februari.

Bij kwalificatie mag Club zich opmaken voor de achtste finales, die gepland staan op 10 of 11 maart en 17 of 18 maart. De inzet is dus opnieuw een plek bij de laatste zestien van Europa.

Club Brugge speelt tegen Atlético Madrid in de tussenronde

Club Brugge verzekerde zich van de tussenronde door als negentiende te eindigen in de league phase. Met tien punten bleef het nipt boven de streep.

Die eindklassering kwam er na een sterke eindsprint. Blauw-zwart pakte zes op zes op de laatste twee speeldagen, met zeges tegen Kairat Almaty en Marseille.

Later is het ook uitkijken naar de Europa League-loting. Om 13 uur verneemt KRC Genk of het Dinamo Zagreb dan wel Brann Bergen treft.

