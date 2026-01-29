Antwerp verkocht in anderhalf jaar tijd voor 100 miljoen, maar... de twijfels worden nog groter

Antwerp verkocht in anderhalf jaar tijd voor 100 miljoen, maar... de twijfels worden nog groter
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2883

Antwerp heeft de voorbije twee jaar bijna honderd miljoen euro opgehaald op de transfermarkt. Ilenikhena, Keita, Ondrejka, Ekkelenkamp, Lammens, Doumbia, Bozhinov en Balikwisha: het zijn namen die sportief én financieel een stevige erfenis nalieten. 

Nooit verkocht The Great Old zoveel kwaliteit in zo’n korte tijdsspanne. Daartegenover staat een opvallend bescheiden uitgavenpatroon. Slechts dertien miljoen euro vloeide terug naar inkomende transfers. Op papier zou de balans daarmee ruimschoots positief moeten zijn. Alleen: zekerheid is er niet, want de jaarrekening laat nog altijd op zich wachten. En precies dat voedt het wantrouwen.

Er is zelfs geen gerucht dat Antwerp nog iets gaat bijhalen

Bij de achterban groeit het ongemak. Wie rekende op een sportieve herinvestering, ziet voorlopig vooral stilstand. Rein Van Helden kwam erbij, maar ligt intussen al in de lappenmand. Voor de rest bleef het oorverdovend stil op de Bosuil, zeker in vergelijking met de uitgaande miljoenen.

De sportieve vraag dringt zich steeds luider op: is deze kern wel sterk genoeg om nog vol voor play-off 1 te gaan? Vooral aanvallend oogt Antwerp dun bezet. Extra stootkracht leek geen overbodige luxe, maar met de transferdeadline op amper drie dagen en met enkel Jeppe Erenbjerg op de radar blijft de vraag of Antwerp wel een rol kan spelen.

Dat het vertrouwen in Paul Gheysens onder druk staat, is dan ook geen verrassing. Jarenlang fungeerde hij als vangnet, als zekerheid dat tekorten wel zouden worden bijgepast. Dat gevoel is weg. Antwerp lijkt plots een club die het vooral zelf moet uitzoeken.

Hoe aantrekkelijk is Antwerp zonder Champions' Play-offs?

Sportief staat de ploeg voor een alles-of-niets-scenario. Vijf punten achterstand op de top zes, nog acht wedstrijden te spelen. Het kan nog, maar de marge is flinterdun. Eén misstap te veel en play-off 1 is definitief uit zicht.

En dan dreigt een ander probleem. Hoe aantrekkelijk blijft Antwerp zonder sportieve prijzen? Play-off 2 verkoopt nu eenmaal minder dromen. Wedstrijden tegen Cercle, Westerlo of Zulte Waregem doen de nieuwe Tribune 2 niet vanzelf vollopen.

Zo hangt er een sluier van twijfel over de Bosuil. De miljoenen zijn binnen, maar het gevoel van heropbouw ontbreekt. Zolang de cijfers niet op tafel liggen en sportieve ambities niet worden ondersteund, blijft de vraag knagen: wat is het plan voor Antwerp?

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp

Meer nieuws

Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken

Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken

22:59
Slechte avond voor Nederlands voetbal en Roma in top-8: tegen wie kan KRC Genk spelen?

Slechte avond voor Nederlands voetbal en Roma in top-8: tegen wie kan KRC Genk spelen?

23:00
DONE DEAL: KV Mechelen kondigt vertrek sterkhouder aan

DONE DEAL: KV Mechelen kondigt vertrek sterkhouder aan

22:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/01: Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/01: Pau

21:20
Geen enkele rust bij Union: nieuwkomers laten zich zien tegen Beveren

Geen enkele rust bij Union: nieuwkomers laten zich zien tegen Beveren

22:00
Commentator zeer streng voor Genk: "Hoe is het mogelijk? Kinderlijk!"

Commentator zeer streng voor Genk: "Hoe is het mogelijk? Kinderlijk!"

21:41
1
La Louvière shopt bij Anderlecht en daar gaat ... Lokeren van profiteren

La Louvière shopt bij Anderlecht en daar gaat ... Lokeren van profiteren

21:20
Deze statistiek maakt de prestaties van Club Brugge in Champions League nog straffer

Deze statistiek maakt de prestaties van Club Brugge in Champions League nog straffer

21:00
3
DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

19:40
Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

20:20
1
'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

17:10
24
DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

20:10
Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

20:00
DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

18:50
5
Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

18:40
4
Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

19:20
1
Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

19:00
1
DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

18:00
Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

18:20
'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

17:00
'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

17:40
"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

17:20
Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

16:30
3
'Westerlo mikt hoog en gaat shoppen in Frankrijk'

'Westerlo mikt hoog en gaat shoppen in Frankrijk'

16:15
'RSC Anderlecht komt uit bij oude bekende in zoektocht naar flankspeler'

'RSC Anderlecht komt uit bij oude bekende in zoektocht naar flankspeler'

15:30
2
🎥 Supporters Chelsea steken de draak met Romelu Lukaku na pijnlijke exit

🎥 Supporters Chelsea steken de draak met Romelu Lukaku na pijnlijke exit

16:00
1
DONE DEAL: Belgische profclub haalt speler van PSG in huis

DONE DEAL: Belgische profclub haalt speler van PSG in huis

14:50
Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei Reactie

Na een half jaar weer 90 minuten gespeeld: Mignolet onthult wat Leko hem zei

15:15
1
Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht...

Waarom iedereen zijn adem inhoudt voor Standard-Anderlecht...

14:40
4
Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

15:00
DONE DEAL: Kindermans in? Anderlecht verliest belangrijke pion met verleden bij Standard en Mechelen

DONE DEAL: Kindermans in? Anderlecht verliest belangrijke pion met verleden bij Standard en Mechelen

14:20
De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

De deur is dicht: 'Nieuw groot probleem duikt op voor Standard'

14:00
2
Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

Dit is waarom KRC Genk vierkant draait in de JPL, maar wél presteert in Europa

13:45
Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

Jelle Vossen (Zulte Waregem) wordt bezongen door Club-fans en verbijt de pijn

13:15
3
Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

Opvolger voor Onyedika: 'Club Brugge wil shoppen bij ... KRC Genk'

13:00
2
Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?

Mag Club Brugge dromen van een galawedstrijd tegen Liverpool?

13:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 30/01 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over DONE DEAL: KV Mechelen kondigt vertrek sterkhouder aan FCBalto FCBalto over KRC Genk - Malmö FF: 2-1 Dirk ie Dirk ie over Commentator zeer streng voor Genk: "Hoe is het mogelijk? Kinderlijk!" filip.dhose filip.dhose over Antwerp verkocht in anderhalf jaar tijd voor 100 miljoen, maar... de twijfels worden nog groter CringeMedia CringeMedia over 'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen' zimbo zimbo over Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje pief pief over Deze statistiek maakt de prestaties van Club Brugge in Champions League nog straffer Swakke25 Swakke25 over Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B? theojana theojana over "Een lastige klus voor sterkhouder en bestuur KV Mechelen om er samen uit te geraken" Joe Joe over Frutos geeft transfer toe: La Louvière shopt bij Belgische topclub Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved