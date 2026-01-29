Antwerp verkocht in anderhalf jaar tijd voor 100 miljoen, maar... de twijfels worden nog groter

Antwerp heeft de voorbije twee jaar bijna honderd miljoen euro opgehaald op de transfermarkt. Ilenikhena, Keita, Ondrejka, Ekkelenkamp, Lammens, Doumbia, Bozhinov en Balikwisha: het zijn namen die sportief én financieel een stevige erfenis nalieten.

Nooit verkocht The Great Old zoveel kwaliteit in zo’n korte tijdsspanne. Daartegenover staat een opvallend bescheiden uitgavenpatroon. Slechts dertien miljoen euro vloeide terug naar inkomende transfers. Op papier zou de balans daarmee ruimschoots positief moeten zijn. Alleen: zekerheid is er niet, want de jaarrekening laat nog altijd op zich wachten. En precies dat voedt het wantrouwen.

Er is zelfs geen gerucht dat Antwerp nog iets gaat bijhalen

Bij de achterban groeit het ongemak. Wie rekende op een sportieve herinvestering, ziet voorlopig vooral stilstand. Rein Van Helden kwam erbij, maar ligt intussen al in de lappenmand. Voor de rest bleef het oorverdovend stil op de Bosuil, zeker in vergelijking met de uitgaande miljoenen.

De sportieve vraag dringt zich steeds luider op: is deze kern wel sterk genoeg om nog vol voor play-off 1 te gaan? Vooral aanvallend oogt Antwerp dun bezet. Extra stootkracht leek geen overbodige luxe, maar met de transferdeadline op amper drie dagen en met enkel Jeppe Erenbjerg op de radar blijft de vraag of Antwerp wel een rol kan spelen.

Dat het vertrouwen in Paul Gheysens onder druk staat, is dan ook geen verrassing. Jarenlang fungeerde hij als vangnet, als zekerheid dat tekorten wel zouden worden bijgepast. Dat gevoel is weg. Antwerp lijkt plots een club die het vooral zelf moet uitzoeken.

Hoe aantrekkelijk is Antwerp zonder Champions' Play-offs?

Sportief staat de ploeg voor een alles-of-niets-scenario. Vijf punten achterstand op de top zes, nog acht wedstrijden te spelen. Het kan nog, maar de marge is flinterdun. Eén misstap te veel en play-off 1 is definitief uit zicht.





En dan dreigt een ander probleem. Hoe aantrekkelijk blijft Antwerp zonder sportieve prijzen? Play-off 2 verkoopt nu eenmaal minder dromen. Wedstrijden tegen Cercle, Westerlo of Zulte Waregem doen de nieuwe Tribune 2 niet vanzelf vollopen.

Zo hangt er een sluier van twijfel over de Bosuil. De miljoenen zijn binnen, maar het gevoel van heropbouw ontbreekt. Zolang de cijfers niet op tafel liggen en sportieve ambities niet worden ondersteund, blijft de vraag knagen: wat is het plan voor Antwerp?