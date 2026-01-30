Drama voor zoon Robin van Persie: "Hartverscheurend"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Drama voor zoon Robin van Persie: "Hartverscheurend"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Feyenoord beleefde donderdagavond een bijzonder pijnlijke Europa League-avond in Sevilla. Niet alleen sportief ging het mis tegen Real Betis, ook emotioneel kreeg de club een zware klap te verwerken door de blessure van Shaqueel van Persie.

De negentienjarige spits viel kort na rust in, maar zag zijn wedstrijd al snel in een nachtmerrie veranderen. Na een kopduel kwam Van Persie uiterst ongelukkig neer, waarbij zijn knie volledig leek weg te knikken. Hij greep meteen naar zijn been en schreeuwde het uit van de pijn.

De beelden spraken boekdelen. Van Persie bleef aangeslagen op het veld liggen en moest per brancard worden afgevoerd, terwijl de schrik duidelijk op de gezichten van spelers en staf te lezen stond. Feyenoord moest de match bovendien met tien man uitspelen, omdat alle wissels al opgebruikt waren.

Shaqueel van Persie viel uit met een zware knieblessure

Ook sportief liep het fout voor de Rotterdammers. Feyenoord moest winnen om uitzicht te houden op de tussenronde, maar Antony besliste daar anders over. De ex-Ajacied scoorde zelf en legde ook de 2-0 van Abde Ezzalzouli panklaar. Een fraaie treffer van Casper Tengstedt kon de uitschakeling niet meer voorkomen.

Na afloop reageerde een zichtbaar aangeslagen Robin van Persie voor de camera van Ziggo Sport. “Het ziet er niet goed uit bij Shaqueel”, klonk het eerlijk. “Verdere testen zullen moeten uitwijzen wat het precies is, maar de eerste signalen zijn niet positief.”


De dubbele rol van vader én trainer maakte het extra zwaar. “Uiteindelijk hou je bij zoiets bij elke speler je hart vast”, besloot Van Persie. “Vandaag was dat toevallig mijn zoon. Je hoopt dat het meevalt. Als je dan de eerste signalen hoort dat dat niet zo is, dan is dat hartverscheurend. Ik ben hier trainer, maar ook vader, en dit is gewoon verschrikkelijk.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Feyenoord
Real Betis

Meer nieuws

Rampscenario voor Kevin De Bruyne én Rode Duivels? Situatieschets ineens heel negatief

Rampscenario voor Kevin De Bruyne én Rode Duivels? Situatieschets ineens heel negatief

10:03
KV Mechelen neemt touwtjes in handen bij Nederlandse club en stalt er ook Belgische coach

KV Mechelen neemt touwtjes in handen bij Nederlandse club en stalt er ook Belgische coach

09:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Sahabo - Adinany

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Sahabo - Adinany

09:00
Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken)

Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken)

09:00
2
KV Kortrijk zet volop in op nieuwe spits uit Challenger Pro League, club ziet leegloop verder gaan

KV Kortrijk zet volop in op nieuwe spits uit Challenger Pro League, club ziet leegloop verder gaan

08:40
Kwaliteit boven kwantiteit! Belgische clubs geven Nederland het nakijken en tweede CL-ticket is reëel

Kwaliteit boven kwantiteit! Belgische clubs geven Nederland het nakijken en tweede CL-ticket is reëel

07:40
Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup

Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup

08:00
8
Nicky Hayen heeft duidelijke boodschap voor de Genk-fans na overwinning tegen Malmö

Nicky Hayen heeft duidelijke boodschap voor de Genk-fans na overwinning tegen Malmö

06:45
1
Winst Club Brugge heeft zware gevolgen bij tegenstander, mogelijk goed nieuws voor Vermeeren

Winst Club Brugge heeft zware gevolgen bij tegenstander, mogelijk goed nieuws voor Vermeeren

07:20
Club Brugge moet vrezen: topclubs blijven aandringen in twee transferdossiers, nieuw target geschrapt

Club Brugge moet vrezen: topclubs blijven aandringen in twee transferdossiers, nieuw target geschrapt

07:00
Rik De Mil kan nog niet rekenen op aanwinst en mist sterkhouders

Rik De Mil kan nog niet rekenen op aanwinst en mist sterkhouders

06:30
1
Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken

Genk wint met het kleinste verschil van Malmö maar krijgt toch ferme domper te verwerken

22:59
Slechte avond voor Nederlands voetbal en Roma in top-8: tegen wie kan KRC Genk spelen?

Slechte avond voor Nederlands voetbal en Roma in top-8: tegen wie kan KRC Genk spelen?

23:00
1
Commentator zeer streng voor Genk: "Hoe is het mogelijk? Kinderlijk!"

Commentator zeer streng voor Genk: "Hoe is het mogelijk? Kinderlijk!"

21:41
2
DONE DEAL: KV Mechelen kondigt vertrek sterkhouder aan

DONE DEAL: KV Mechelen kondigt vertrek sterkhouder aan

22:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/01: Pau

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/01: Pau

21:20
Geen enkele rust bij Union: nieuwkomers laten zich zien tegen Beveren

Geen enkele rust bij Union: nieuwkomers laten zich zien tegen Beveren

22:00
La Louvière shopt bij Anderlecht en daar gaat ... Lokeren van profiteren

La Louvière shopt bij Anderlecht en daar gaat ... Lokeren van profiteren

21:20
Deze statistiek maakt de prestaties van Club Brugge in Champions League nog straffer

Deze statistiek maakt de prestaties van Club Brugge in Champions League nog straffer

21:00
4
Dit zijn de mogelijke Europa League-tegenstanders van Genk: spelers spreken duidelijke voorkeur uit

Dit zijn de mogelijke Europa League-tegenstanders van Genk: spelers spreken duidelijke voorkeur uit

00:16
2
Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

Gaat de club nog in beroep? KRC Genk kent zware straf na onlusten tegen FC Utrecht

20:20
1
Antwerp verkocht in anderhalf jaar tijd voor 100 miljoen, maar... de twijfels worden nog groter

Antwerp verkocht in anderhalf jaar tijd voor 100 miljoen, maar... de twijfels worden nog groter

20:40
6
Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

Is Europa kortste weg naar Champions League voor Genk? Dit is waarom top-8 zo belangrijk is

20:00
DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

DONE DEAL: Beerschot haalt gewilde creativiteit in huis in operatie promotie

20:10
DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

DONE DEAL: STVV zet titelambities kracht bij en kaapt transfer weg voor neus van Belgische club

19:40
Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

Peter Vandenbempt laat zich uit over Genk: "Niet te geloven"

19:00
1
Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

Waanzinnig: België krijgt er tien(!) om de oren van Spanje, maar schrijft toch opnieuw geschiedenis

19:20
1
DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

DONE DEAL: Frutos geeft transfer toe en La Louvière shopt bij Belgische topclub

18:50
8
Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

18:40
6
Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

18:20
DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

DONE DEAL: Cercle Brugge casht flink, maar ziet verdediger vertrekken

18:00
'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

'Club Brugge gaat de strijd aan met drie Italiaanse topclubs'

17:40
'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

'Antwerp wil JPL-sensatie in huis halen'

17:10
24
"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

"Blij voor het Belgisch voetbal en zeker voor Club Brugge": De Ketelaere laat van zich horen

17:20
'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

'Anderlecht haalt pion in huis met verleden bij OH Leuven, Rode Duivels en ... Liverpool'

17:00
Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

Club Brugge heeft plots een dik transferprobleem dankzij CL-sprookje

16:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 8
Aston Villa Aston Villa 3-2 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
FCSB FCSB 1-1 Fenerbahçe Fenerbahçe
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-3 Bologna Bologna
Nottingham Forest Nottingham Forest 4-0 Ferencváros Ferencváros
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Young Boys Bern Young Boys Bern
Real Betis Real Betis 2-1 Feyenoord Feyenoord
Lille OSC Lille OSC 1-0 Freiburg Freiburg
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-0 Braga Braga
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 4-2 Utrecht Utrecht
Sturm Graz Sturm Graz 1-0 Brann Brann
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 1-1 Celta De Vigo Celta De Vigo
Panathinaikos Panathinaikos 1-1 AS Roma AS Roma
Lyon Lyon 4-2 PAOK PAOK
FC Basel FC Basel 0-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
KRC Genk KRC Genk 2-1 Malmö FF Malmö FF
FC Porto FC Porto 3-1 Rangers FC Rangers FC
Ludogorets Ludogorets 1-0 Nice Nice
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

franchi franchi over Nicky Hayen heeft duidelijke boodschap voor de Genk-fans na overwinning tegen Malmö The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Deze statistiek maakt de prestaties van Club Brugge in Champions League nog straffer cartman_96 cartman_96 over Frutos geeft transfer toe: La Louvière shopt bij Belgische topclub FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge doet bod op 17-jarige als alternatief voor Schjelderup André Coenen André Coenen over Standard staat op punt jeugdspeler te laten vertrekken voor welgekomen transfersom (en gaat die ook gebruiken) De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp verkocht in anderhalf jaar tijd voor 100 miljoen, maar... de twijfels worden nog groter Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Jelle Vossen en Toby Alderweireld kunnen niet duidelijker zijn over doelmannenkwestie bij Club Brugge FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge - Marseille: 3-0 FC BRUGES FC BRUGES over Kassa kassa: Club Brugge rondt gigantische kaap en schrijft geschiedenis De Corrupte Rechter De Corrupte Rechter over KRC Genk - Malmö FF: 2-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved