Drama voor zoon Robin van Persie: "Hartverscheurend"

Feyenoord beleefde donderdagavond een bijzonder pijnlijke Europa League-avond in Sevilla. Niet alleen sportief ging het mis tegen Real Betis, ook emotioneel kreeg de club een zware klap te verwerken door de blessure van Shaqueel van Persie.

De negentienjarige spits viel kort na rust in, maar zag zijn wedstrijd al snel in een nachtmerrie veranderen. Na een kopduel kwam Van Persie uiterst ongelukkig neer, waarbij zijn knie volledig leek weg te knikken. Hij greep meteen naar zijn been en schreeuwde het uit van de pijn.

De beelden spraken boekdelen. Van Persie bleef aangeslagen op het veld liggen en moest per brancard worden afgevoerd, terwijl de schrik duidelijk op de gezichten van spelers en staf te lezen stond. Feyenoord moest de match bovendien met tien man uitspelen, omdat alle wissels al opgebruikt waren.

Shaqueel van Persie viel uit met een zware knieblessure

Ook sportief liep het fout voor de Rotterdammers. Feyenoord moest winnen om uitzicht te houden op de tussenronde, maar Antony besliste daar anders over. De ex-Ajacied scoorde zelf en legde ook de 2-0 van Abde Ezzalzouli panklaar. Een fraaie treffer van Casper Tengstedt kon de uitschakeling niet meer voorkomen.

Na afloop reageerde een zichtbaar aangeslagen Robin van Persie voor de camera van Ziggo Sport. “Het ziet er niet goed uit bij Shaqueel”, klonk het eerlijk. “Verdere testen zullen moeten uitwijzen wat het precies is, maar de eerste signalen zijn niet positief.”



De dubbele rol van vader én trainer maakte het extra zwaar. “Uiteindelijk hou je bij zoiets bij elke speler je hart vast”, besloot Van Persie. “Vandaag was dat toevallig mijn zoon. Je hoopt dat het meevalt. Als je dan de eerste signalen hoort dat dat niet zo is, dan is dat hartverscheurend. Ik ben hier trainer, maar ook vader, en dit is gewoon verschrikkelijk.”