Waarom staat half de JPL aan de deur te kloppen bij de nummer 10 in 1B?

Hier en daar fronsten ze de wenkbrauwen, maar wie goed kijkt, ziet waarom Lierse plots zo vaak opduikt op de radar van eersteklassers. Tiende in 1B en toch structureel gescout door clubs uit de Jupiler Pro League: het is geen toeval, maar het gevolg van een bewust en consequent beleid.

Op het Lisp is al langer gekozen voor een helder model: jonge spelers halen, hen minuten geven en hen op het juiste moment laten vertrekken. Geen dure transfers, geen snelle lapmiddelen, maar investeren in ontwikkeling. Dat maakt Lierse sportief misschien wisselvallig, maar commercieel bijzonder interessant.

Lierse gaf nul euro uit aan inkomende transfers en haalde al 1,45 miljoen op

De cijfers spreken boekdelen. Lierse gaf dit seizoen geen euro uit aan inkomende transfers en haalde toch al 1,45 miljoen euro op via uitgaande deals. En dat terwijl de gezamenlijke marktwaarde van die vertrekkers boven de vijf miljoen lag. Voor eersteklassers klinkt dat als muziek in de oren: talent dat nog marge heeft én betaalbaar is.

Ook de leeftijdsstructuur speelt een grote rol. Met een gemiddelde van 22,8 jaar behoort Lierse tot de jongste ploegen van het profvoetbal, buiten de beloftenelftallen. Jong betekent hier niet onervaren, maar kneedbaar. Precies dat type speler waar middenmoters in 1A naar zoeken.

Daar komt nog een ander, vaak onderschat element bij: het Belgische profiel. Slechts zes van de 28 kernspelers zijn buitenlanders. In tijden waarin clubs worstelen met het verplichte aantal Belgen op het wedstrijdblad, wordt Lierse zo een ideale kweekvijver voor binnenlandse versterking.

Shoppen in Lier is betaalbaar voor de JPL-clubs

De transfers van de voorbije maanden bevestigen dat beeld. Maksim Kireev bracht 750.000 euro op bij zijn transfer naar KV Mechelen, Bo De Kerf ging voor 400.000 euro naar Dender waar ook al Luc Marijnissen in de zomer voor 300.000 euro aan verpatst werd. En de interesse in spelers als Dirk Asare en Bryan Adinany is concreet. Namen die buiten 1B steeds vaker circuleren.





De pijnlijke saga rond Mauro Lenaerts past ook in dat verhaal, hoe zuur die voor Lierse ook aanvoelt. Een jeugdproduct dat ontploft, belangstelling wekt en transfervrij vertrekt: het is het risico van een model dat inzet op kansen geven. Maar tegelijk toont het hoe snel spelers op het Lisp in de vitrine staan.

Lierse SK is een tussenstation geworden voor eerste klasse

Voor eersteklassers is Lierse daardoor een dankbare partner. Geen opgeblazen prijzen, spelers die matchritme hebben en al bewezen dat ze fysieke en mentale druk aankunnen. Wie slim shopt, kan er zijn kern versterken zonder het budget te slopen.

Zo groeit Lierse, paradoxaal genoeg vanuit de schaduw, uit tot een vaste leverancier voor 1A. Niet omdat het bovenin meedraait, wel omdat het precies weet wat het is: een tussenstation waar talent groeit, rijpt en klaar wordt gemaakt voor de volgende stap.