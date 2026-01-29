Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

Toby Alderweireld en Marc Degryse duidelijk over Club Brugge: "Doe hen maar"

Club Brugge zal Juventus of Atlético Madrid ontmoeten in de tussenronde van de Champions League. De loting staat gepland voor aanstaande vrijdag. In geval van kwalificatie zou blauw-zwart Liverpool kunnen treffen in de achtste finales, maar dat zijn zorgen voor later.

De loting van aanstaande vrijdag zal elke ploeg die zich geplaatst heeft voor de play-offs in staat stellen om zijn potentiële tegenstander in de achtste finales te kennen. Voor Club Brugge wordt dat dan een mogelijk duel tegen het nummer 3 of 4 uit de League Phase: Liverpool of Tottenham Hotspur.

Maar eerst Juventus of Atlético Madrid. "Twee taaie ploegen, maar in deze fase van de Champions League zijn er geen cadeautjes meer", besefte Jelle Vossen in gesprek met VTM2 meteen. "Het zijn allemaal moeilijke opdrachten, het is iets om naar uit te kijken."

Toby Alderweireld pikte meteen in: "Ik zou toch eerder kiezen voor Juventus Turijn. Ik denk dat Atlético zeker met Simeone echt een ploeg is die altijd doorgaat, dus doe dan maar Juventus", aldus de ex-speler van Atlético.

Marc Degryse beseft dat Club Brugge niets te verliezen heeft

Marc Degryse ziet vooral een probleem in het feit dat Club Brugge eerst thuis moet spelen - al was dat ook vorig jaar het geval tegen Atalanta Bergamo. "Dat is echt wel een groot nadeel, maar goed. Ze hebben niets te verliezen."

Lees ook... Marc Degryse is bijzonder streng: "Zo een grote naam, maar tactisch heel zwak"

"Het is zoals Hans Vanaken zei. En toch: je wil als voetballer altijd meer. Of ze nu tegen Atlético of tegen Juventus uitkomen. Het grote gelijk van Ivan Leko? Hij heeft in ieder geval gewonnen van De Zerbi. Tactisch stond het gewoon beter."

Waar ziet u het schip stranden?

32%
40%
0%
28%

Je kan nog stemmen tot 01/02/2026 13:00.

